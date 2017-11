Zauberhafte Tier-Abenteuer für Erstleser - der Zoo der Zaubertiere von Klett Lerntraining

Stuttgart (ots) - Eine geheimnisvolle Sternschnuppe bescherteinigen Tieren im Glücksstädter Zoo magische Fähigkeiten - idealeVoraussetzungen für jede Menge spannende Abenteuer, die die Tiere nungemeinsam erleben. Zu finden sind die fesselnden Erstlese-Geschichtenfür Jungen und Mädchen in der neuen Reihe Zoo der Zaubertiere vonKlett Lerntraining. Zusätzlichen Spaß garantieren die Lese-Jagd durchden Zoo und ein tierisch-tolles Gewinnspiel in jedem Buch.Völlig unerwartet und leise wie ein Streichholz, das geradeangezündet wird, landet eines Nachts eine Sternschnuppe im Zoo. FürLöwe Erik, Pinguin Kim, Känguru Lara und Affe Anton hat sie je einebesondere Fähigkeit mitgebracht. Als dann die Futterlieferung imGlücksstädter Zoo ausbleibt, machen sich die vier Freunde auf eigeneFaust auf den Weg. Unterstützt durch ihre neugewonnenen Fähigkeitenbestehen sie gemeinsam jede Menge tierische Abenteuer mit viel Magie.Die neue Reihe Zoo der Zaubertiere des beliebten KinderbuchautorsMatthias von Bornstädt startet mit vier Erstlese-Büchern für die 1.und 2. Klasse: Das verrückte Affentaxi, Vier Freunde und einGeheimnis, Kleine Giraffe in großer Gefahr und Der falsche Zauberermachen den Anfang.Illustriert wurden die lustig-süßen Tierchen des GlücksstädterZoos von Grit Döhnel. Der hohe Bildanteil, die sympathischen Figurenund die große Fibelschrift garantieren Spaß, motivieren beimWeiterlesen und fördern das erste Lesen somit optimal. Dem dient auchdie Lese-Jagd durch das Buch. Sie überprüft spielerisch dasTextverständnis. An der Entwicklung der Reihe beteiligten sichübrigens Buchhändler, Eltern und Kinder, die jeweils in eigenenWorkshops ihre Expertise einbrachten. Achtung! In jedem Buch gibt esaußerdem ein tierisches Gewinnspiel. Einfach Frage beantworten,einsenden und Eintrittskarten in den Lieblingszoo gewinnen.Alles Wissenswerte rund um die kleinen Abenteurer aus dem Zoofindet sich unterhttp://www.klett-lerntraining.de/zoo-der-zaubertiereInteressiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bestellungen per Mailan carla.jung@prospero-pr.dePressekontakt:Klett LerntraingTamara ZieglerTel.: 0711/89462-219Mail: t.ziegler@pons.deOriginal-Content von: PONS GmbH, übermittelt durch news aktuell