Zauberhafte Geschichten für einen guten Zweck - McDonald's verkauft Hörbuch und Hörspiele zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Finanztrends Video zu McDonald's



mehr >

München (ots) -Egal ob im Auto, auf der Couch oder im Urlaub - Hörbücher undHörspiele werden immer beliebter. Ab 15. April bietet McDonald's inallen teilnehmenden Restaurants drei beliebte Geschichten für Kidsund Jugendliche an. Für jedes verkaufte Exemplar geht über 1 Euro andie McDonald's Kinderhilfe Stiftung.Ab Montag, den 15. April 2019, halten ein beliebtes Hörbuch undzwei Hörspiele Einzug in alle teilnehmenden McDonald's Restaurants.Neben "Petronella Apfelmus - Geheimnisvolle Spuren" stehen "Tiger undBär" von Janosch und Gregs Tagebuch "So ein Mist" zur Auswahl. BisEnde des Jahres können die Geschichten für 1,79 Euro (UVP) an derKasse und am Kiosk erworben werden. Pro verkauftem Hörbuch undHörspiel geht über 1 Euro an die McDonald's Kinderhilfe Stiftung. DieGesamtauflage beträgt 750.000 Stück.Jana Ina Zarrella liest in der Oase Sankt AugustinZum Auftakt der Aktion gab es am 10. April in der Ronald McDonaldOase in Sankt Augustin prominente Starthilfe: Model und ModeratorinJana Ina Zarrella las aus "Petronella Apfelmus" vor und sorgte mitder Geschichte über die zauberhafte Apfelhexe für leuchtende Augenbei Kindern und Erwachsenen. "Für mich ist die McDonald's KinderhilfeStiftung eine Herzensangelegenheit", betonte Jana Ina Zarrella nachihrer Lesung. "Kinder mit einem spannenden Hörbuch oder Hörspiel zumStaunen zu bringen und gleichzeitig etwas Gutes tun - besser geht esnicht.""Seit über 30 Jahren unterstützen wir mit unserem Engagement undverschiedensten Aktionen die McDonald's Kinderhilfe Stiftung",erklärt Philipp Wachholz, Unternehmenssprecher von McDonald'sDeutschland. "Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung gibt den Familienetwas, das für die Heilung der Kinder ganz besonders wichtig ist:gemeinsame Zeit." Gemeinsame Zeit, in der man zum Beispiel auch miteinem Hörbuch oder Hörspiel gerne einmal in das Reich der Fantasieabtauchen kann. "Wir freuen uns über viele begeisterte Hörer", soPhilipp Wachholz.Über die McDonald's Kinderhilfe StiftungDie McDonald's Kinderhilfe Stiftung finanziert sich zumüberwiegenden Teil aus den Spenden der McDonald's Deutschland LLC,seiner Franchise-Nehmer und Lieferanten sowie der Gäste in denMcDonald's Restaurants. Deutschlandweit betreibt die McDonald'sKinderhilfe Stiftung unter anderem 22 Ronald McDonald Häuser undsechs Oasen. Dort konnten im letzten Jahr rund 16.000 Familien ihrenschwer kranken Kindern nahe sein, während diese in einer Klinikbehandelt werden mussten.TV- und Online-FootagematerialKosten- und lizenzfreies TV- und Online-Footagematerial von derVeranstaltung für journalistische Zwecke erhalten Sie bei der Agenturlucky7even Entertainment GmbH, Katja Gäsert Tel.: +49 89 680935-17oder katja.gaesert@l-7.tvBewegtbildmaterial zur Lesung mit Jana Ina Zarrella:http://ots.de/qzQ7PFPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479E-Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell