"Zarah" - ZDF dreht neue Primetime-Serie mit Claudia Eisinger (FOTO)

Mainz (ots) -Ein Stück deutsche Emanzipationsgeschichte im Genre einerJournalistenserie, angesiedelt in den frühen 1970er Jahren: InHamburg und Umgebung finden derzeit die Dreharbeiten für diehistorische, sechsteilige ZDF-Primetime-Serie mit dem Arbeitstitel"Zarah" statt. In den Hautrollen spielen Claudia Eisinger, TorbenLiebrecht, Uwe Preuss, Svenja Jung, Ole Puppe, Theresa Underberg,Milena Dreißig, Jörn Hentschel, Imogen Kogge und andere. DerRegisseur Richard Huber inszeniert alle sechs Folgen nach Drehbücherndes Autorenehepaares Eva und Volker A. Zahn.Zarah Wolf (Claudia Eisinger) bekommt Anfang der 1970er Jahre dasAngebot des renommierten Verlegers Olsen (Uwe Preuss), Mitglied derRedaktion seines auflagenstarken Magazins "Relevant" zu werden. Dieengagierte Journalistin sieht ihre Gelegenheit gekommen, das Themader Emanzipation mit Macht journalistisch voranzutreiben. Dochschnell muss sie erkennen, dass der Widerstand der Männerkaste - vonalltäglichen Macho-Allüren bis konsequenter Besitzstandswahrung -unüberwindlich scheint. Um sich gegen Olsen, Chefredakteur Kerckow(Torben Liebrecht), Politikchef Schaffelgerber (Jörn Hentschel) oderKulturredakteur Hartwig (Ole Puppe) durchzusetzen, lässt sich Zarahauf einen Machtkampf um die Führung der Redaktion ein. DassVerlegertochter Jenny (Svenja Jung) sich in sie verliebt, macht dieSache nur noch komplizierter. Zarah muss sich die Frage beantworten,was sie für ihre Karriere und ihre politischen Ziele bereit ist zuopfern.Die Serie produziert Bantry Bay Productions GmbH aus Köln.Produzenten sind Jan Kromschröder und Eva Holtmann. Die Redaktion imZDF haben Johannes Frick-Königsmann und Nina Manhercz. Bis AnfangJuni 2017 dauern die Dreharbeiten. Die Ausstrahlung istvoraussichtlich für Herbst 2017 geplant.