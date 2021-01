Zaptec Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die Zaptec-Aktie hat sich nach ihrem Börsengang im vergangenen Oktober überaus positiv entwickelt. Am Tag des IPOs ging das Papier mit einem Kurs von 1,21 Euro aus dem Handel. In den ersten Wochen kam es zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung, die den Kurs am 18. November bis auf 4,13 Euro hinaufführte. Daraufhin schlug die Aktie eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung ein, die erst kurz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung