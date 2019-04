Zappi kündigt neues Hamburg-Büro unter Leitung von André Ketzel an

Ketzel wird das Büro in Hamburg (Deutschland) leiten, um diewachsende Nachfrage in der Region DACH und Mittel- und Osteuropa zubetreuen und auszubauenHamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Zappi (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2433178-1&h=2875458559&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2433178-1%26h%3D790244703%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.zappi.io%252F%26a%3DZappi&a=Zappi), der führendeAnbieter von automatisierter Marktforschung und Verbraucherdaten fürglobal tätige Unternehmen, gibt heute die Eröffnung einer neueneuropäischen Niederlassung in Hamburg (Deutschland) bekannt. Das neueBüro wurde gegründet, um der wachsenden Nachfrage immitteleuropäischen Markt gerecht zu werden, und soll dazu beitragen,das Umsatzwachstum von Zappi in Europa insgesamt zu steigern.Die neue Standortpräsenz unter Leitung von André Ketzel, VicePresident DACH & CEE, soll Zappis wachsenden Kundenstamm in derRegion DACH und Mittel- und Osteuropa (CEE) unterstützen. Das Bürowird Fortune-500-Konten auf Unternehmensebene betreuen und denwachsenden lokalen Markt bedienen.Ketzel, der im zweiten Jahr bei Zappi arbeitet, bringt jahrelange,umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Markt- und Medienforschungspezifisch auch für den deutschen Markt in die HamburgerNiederlassung ein. Seine Marktforschungskompetenz erweitert denMehrwert für Zappis Kundenstamm um tiefgreifende Verbraucheranalytikund Meta-Learning."Wir sind hocherfreut über die kontinuierliche Erweiterung deseuropäischen Marktes", sagt Ryan Barry, Chief Revenue Officer beiZappi. "Zappi verfügt über die stärksten Ressourcen auf dem Markt,was die Erforschung von Konsumentenverhalten und Verbraucherdatenangeht, und wir freuen uns darauf, den mitteleuropäischen Markt mitunserer Expertise und unseren Technologien und Tools zu versorgen"."Unser Ziel ist es, unsere Kunden bei der Entwicklung ihresglobalen Geschäfts durch Zappis automatisierte Lösungen und Einsatzder gewonnenen Erkenntnisse zu unterstützen, um das Wachstumvoranzutreiben", erklärt Ketzel. "Wir wollen mit der Hinzunahme desHamburger Büros Unternehmen auf dem mitteleuropäischen Markt Zugangzu Lösungen verschaffen, die ihnen helfen, ihr Geschäft neu zugestalten und fundiertere Entscheidungen zu treffen".Das im WeWork Hamburg angesiedelte Hamburger Büro verfügt über einwachsendes Team, das derzeit aktiv Bewerbungen annimmt. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte Zappis Career-Seite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2433178-1&h=1356617021&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2433178-1%26h%3D895301670%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.zappi.io%252Fweb%252Fcareers%26a%3DZappi%2527s%2Bcareer%2Bpage%2Bhere&a=Zappis+Career-Seite) im Internet.Mehr zu den automatisierten Consumer Insights-Ressourcen von Zappifinden Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2433178-1&h=4148309417&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2433178-1%26h%3D3727340751%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.zappi.io%252Fweb%252F%26a%3Dhere&a=hier).Informationen zu Zappi:Zappi ist die leistungsstärkste automatisierte ConsumerInsights-Plattform der Welt. Globale Marken können dank Zappifundiertere Entscheidungen treffen, um das Geschäftswachstumvoranzutreiben, die Produktentwicklung zu gestalten und ihre Werbe-und Markenaktivitäten zu optimieren. Zappi eliminiert das Risiko undgewährleistet, dass wirklich der Verbraucher im Zentrum dergeschäftlichen Entscheidungen steht. Weitere Informationen finden Sieunter www.zappi.io.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777194/Zappi_Logo.jpgPressekontakt:Sasha LaferteSasha.laferte@zappistore.comOriginal-Content von: Zappi, übermittelt durch news aktuell