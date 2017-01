Hamburg (ots) - Das Onlinemagazin "Vice.com" hat bisher in Teilengegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag verstoßen. Das hat dieMedienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) jetzt dem NDR Medienmagazin"Zapp" bestätigt. Anlass für die Prüfung war eine "Zapp"-Recherchevom August 2016 zu Artikeln über Drogenkonsum auf "Vice.com" sowieauf weiteren Onlinemagazinen von Vice Media. Bei den beanstandetenInhalten handelt es sich um Texte zum Konsum von Drogen sowie zusexuellen Praktiken und Links auf pornografische Angebote. Kritisiertwurde vor allem, dass manche Artikel negative Aspekte desDrogenkonsums völlig ausblenden und z. B. dazu anleiten, Drogen vorder Polizei zu verstecken.Das Jugendmagazin sowie seine Untergruppen wie etwa "Thump","Noisey" und "Munchies" sind nun seit Ende Dezember mit dem"age-de.xml"-Label ausgestattet. Das bedeutet, dass sie nur noch fürMenschen über 18 Jahren sichtbar sind, wenn auf dem Computer eineentsprechende Jugendschutz-Software installiert ist. Minderjährigesollen so vor den Inhalten des Angebots geschützt werden.Nach Hinweisen der prüfenden Organisation "jugendschutz.net" aufgeltende Jugendschutzbestimmungen hatte Vice Media zudem zahlreicheVerlinkungen von "Vice" entfernt. Aus Sicht von jugendschutz.net sinddamit alle Verstöße gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag(JMStV) beseitigt worden. "Wir schließen uns diesem Ergebnis an", sodie Medienanstalt Berlin-Brandenburg nach Prüfung der Umsetzung. ViceMedia wollte sich dazu auf Nachfrage von "Zapp" nicht dazu äußern,weist aber nun im Impressum seines Internetauftritts einenAnsprechpartner für "Jugendschutz" auf.Der Ursprungsbeitrag von "Zapp" steht auf www.NDR.de/zapphttp://ots.de/RJKB8"Zapp": Mittwoch, 25. Januar, 23.20 Uhr, NDR FernsehenMehr Informationen zur Sendung unter www.NDR.de/zappPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell