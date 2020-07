Zamst gibt Sponsoring mit amerikanischem Profi-Basketballspieler Trae Young bekannt

Tokio (ots/PRNewswire) - "Zamst", ein sich im Besitz von Nippon Sigmax Co., Ltd. befindlicher Hersteller von Bandagen und Pflegeprodukten für Sportler mit Hauptsitz in Tokio, Japan, meldete eine weltweite Sponsoringvereinbarung mit Trae Young, ein professioneller Basketballspieler der Atlanta Hawks.Mit nur 21 Jahren blickt Young bereits auf eine erfolgreiche Basketballkarriere. Er spielte unter anderem für die Oklahoma University und war der erste und einzige Spieler, der sowohl mit Punkten als auch mit Assists in einer einzigen Spielsaison an der Spitze der NCAA stand. Bereits in seinem zweiten Jahr als professioneller Basketballspieler konnte er sich mit Punkten und Assists während der aktuellsten Saison einen Platz unter den Top-Drei-Spielern sichern und wurde mit seinem innovativen und mitreißendem Spielstil zu einem Publikumsliebling auf dem Basketballplatz. Darüber hinaus wurde er einstimmig für das 2019 All-Rookie First Team ausgewählt und durfte in dem 2020 All Star Game eine Starter-Position übernehmen.Trae Young bewirbt nun die gefragte A2-DX-Sprunggelenkbandage von Zamst.Nachricht von Trae Young"Meine Partnerschaft mit Zamst freut mich sehr, da ihre Bandagen sich als äußerst wertvolle Ergänzung zu meiner Konditionierungs- und Spieltagsroutine erwiesen haben. Als globaler Botschafter für Zamst ist es mir ein Anliegen, über die Bedeutung angemessener Konditionierungsmaßnahmen aufzuklären. Zamsts Bandagen sind hochfunktionell und komfortabel zugleich, sodass ich mich auf das Spiel konzentrieren kann, wenn ich mich auf dem Platz befinde."Nachricht von Yosuke Suzuki, Vorsitzender und CEO von Nippon Sigmax Co., Ltd."Wir sind stolz darauf, dass Trae zu einem Teil unseres Teams geworden ist und mit seiner Energie und seinem Einsatz auf und neben dem Platz sowie mit der Leidenschaft, die er der Pflege seines Körpers zukommen lässt, als Zamst-Botschafter tätig ist. Traes Beziehung und sein intensiver Kontakt zu seiner Fangemeinde - insbesondere zu seinen jüngeren Fans - sowie seine Integrität, die er sowohl auf als auch neben dem Platz beweist, ließen seine Wahl als Sportler zur Repräsentation der Marke Zamst zu einer logischen Schlussfolgerung werden."Informationen zu ZamstZamst ist ein Hersteller von Sportbandagen und -pflegeprodukten und wurde 1993 von Nippon Sigmax Co., Ltd. gegründet, ein Medizinkonzern, der seit 46 Jahren Produkte für den Orthopädiemarkt enwickelt und herstellt. Die Marke belegt hinsichtlich Marktanteilen den ersten Rang in Japan* und wird aktuell in 30 Ländern vertrieben.* Verkauf von Markenartikeln im Sportsektor von 2014 bis 2018 in Japan auf Basis des Lieferwerts in einer 2019 von einer Drittpartei durchgeführten Studie.Weitere Informationen finden Sie unter http://zamst.com/ .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216667/Trae_Young.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1216666/Zamst.jpgPressekontakt:Nippon Sigmax+81-3-5326-3229global@sigmax.co.jpWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146749/4663459OTS: Nippon Sigmax Co., Ltd.Original-Content von: Nippon Sigmax Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell