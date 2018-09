Zalbertus TV: 'Good News' für eine bessere Welt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Zalbertus TV: täglich live bei Facebook um 11:33 Uhr, in Kürzeauch live bei Instagram und YouTube5:45 live bei Facebook: Das digitale Baby ist geboren und damitder Grundstein gelegt für den größten Live-TV-Sender der Welt'Zalbertus TV'. An diesem Morgen ist die Stimmung fröhlich bisaufgekratzt und das Team um den ehemaligen RTL-Kriegs- undKrisenreporter Andre Zalbertus feiert die 'Baby-Pinkel-Party'. Zwarist es noch dunkel nach der Live-Sendung am Rhein inDüsseldorf-Kaiserswerth um 5.45 Uhr, aber das ist egal. "Ich bin soglücklich, dass wir mit Smartphone und Sozialen Netzwerken nuntäglich live mit Good News und künstlerischer Energie die ganze Welterreichen. Und das hier in Kaiserswerth, wo die Humanisten TheodorFliedner und Florence Nightingale gewirkt haben, das beflügelt uns".Die frühe Uhrzeit für die 'Geburtssendung' hat einen Grund: Am 1.September 1939 um 5.45 Uhr begann mit dem deutschen Überfall aufPolen der 2. Weltkrieg, der 60 Millionen Menschen das Leben kostete.Genau 79 Jahre später, am Samstag, 1. September 2018 5.45 Uhr beginntAndre Zalbertus nun ein einzigartiges weltweites digitalesVideo-Kunstprojekt. "Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung",resümiert der ehemalige Auslandskorrespondent, der als ersterReporter weltweit mit einer mobilen Satellitenanlage regelmäßig liveaus der zerfallenden Sowjetunion berichtete.Seitdem wurde die Live-Berichterstattung seine Passion. Frühnutzte er die Entwicklungen der digitalen Revolution undspezialisierte sich auf die Video-Produktion mit dem Smartphone. SeitMai 2018 sendete er in einer Testphase mit Zalbertus TV täglich um11:33 Uhr live bei Facebook. "Die Resonanz auf unsere positive Art zuberichten hat mich sehr motiviert. Deshalb freuen wir uns, ab heuteauch offiziell weltweit live Geschichten zu erzählen, die Mut machenund motivieren. Ich habe mir bewusst dieses Startdatum ausgesucht, umein positives Signal, eine positive weltweite Bewegung zu starten!".Andre Zalbertus hat in Düsseldorf und Berlin Geschichte undGermanistik studiert. Sein Schwerpunkt war das 3. Reich. "Der1.September 1939 war für meine Eltern und besonders meinen Vater derBeginn eines Traumas, das ihn bis ins hohe Alter von 89 Jahrenbegleitet und die Familie sehr stark belastet hat. So erging esMillionen anderen auch und umso wichtiger ist, dass sich so etwasunvorstellbar grausames nicht mehr wiederholt", fügt er hinzu. Mitdem größten Live-Videokunst-Sender der Welt will er den Planetenfriedlich und mit Fröhlichkeit und guter Laune erobern. "Ich glaube,die Video-Kunst ist dafür der richtige Motor", schmunzelt der58jährige Vater von 3 Kindern. "Uns gefällt sehr ein Satz aus derPfadfinder-Bewegung: Verlasse die Welt ein bisschen besser als Du sievorgefunden hast".Der zweifache Träger des Bayerischen Fernsehpreises hat vierThemenbereiche in seinem Programm: Essen, Trinken, Fußball und Musik.Beim Trinken hat er sich auf das Wasser spezialisiert und stehtdeshalb auch an diesem frühen Morgen am Rhein. "Wasser ist Leben,ohne können wir nicht existieren. Deshalb widmen wir unsereVideo-Kunst dem Wunsch, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Wasserhat".Künstlerisch wird der Visionär Zalbertus von der Rundungbeeinflusst: Er nutzt mobile runde chinesische Esstische, die in derMitte drehbar sind. Jeder nimmt sich von allen Tellern und Schüsselnimmer wieder etwas herunter.Weitere runde Zutaten: ein Globus und ein Fußball von FortunaDüsseldorf. Wie lange das Video-Kunstprojekt dauert? "Die Chinesenwollen ja Fußball-Weltmeister werden. Bis sie das geschafft haben,solange werden wir senden und eröffnen noch in diesem Jahr dort eineNiederlassung, um eine tägliche Live-Fußball-Telenovela für denchinesischen Markt zu produzieren. Wir haben also genügend Zeit"erläutert der weltreisende Live-Videokünstler und fügt vieldeutiglächelnd hinzu: "Die Chinesen schaffen das irgendwann mit derFußball- Weltmeisterschaft..."Pressekontakt:Andre Zalbertusandre@zalbertus.com+491788800001Facebook:https://www.facebook.com/zalbertus.tv/Facebook-Video:https://www.facebook.com/zalbertus.tv/videos/229695621044640/Original-Content von: Zalbertus TV, übermittelt durch news aktuell