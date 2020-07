Zalando will sich mit Wandelanleihen eine Milliarde Euro verschaffen

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler Zalando will sich mit zwei Wandelanleihen frisches Geld beschaffen.



Der angestrebte Bruttoemissionserlös betrage eine Milliarde Euro, teilte das Unternehmen am frühen Mittwochabend in Berlin mit. Das Geld solle für "das weitere kontinuierliche Wachstum der Gesellschaft, potenzielle strategische Chancen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden". Angeboten werden die Anleihen ausschließlich Profiinvestoren.

Bei Anlegern kam die Maßnahme nicht gut an. Der Aktienkurs von Zalando sackte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fast zwei Prozent ab./he/jsl