Zalando: Das könnte jetzt ein Volltreffer werden! Trading-Chance!

Am 06.03. hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Zalando hingewiesen und hatten die Situation u.a wie folgt beschrieben: „Zalando (WKN ZAL111) hat einen Punkt erreicht, der auch schon am 23.01. eine Gegenwehr erzeugte. Außerdem liegt zwischen 34,00 Euro und 35,00 Euro eine neue Unterstützung, die seit August 2016 nicht mehr unterschritten worden ist und die nach oben gerichtete 200-Tage-Linie befindet sich auch in diesem Unterstützungsbereich.“ Am 12.03. konnten wir einen Treffer mit einem Zertifikatgewinn von 26% melden und danach gab es einen unerwarteten Rücksetzer am 14. März und eine Gegenbewegung, die den Kurs schnell wieder nach oben führte. Jetzt hat sich der Kurs wieder an die Unterstützung begeben und dort wird sich die Aktie für eine Richtung entscheiden müssen. Zalando wird am 19. April die Zahlen für das erste Quartal liefern. Wir denken aber, dass sich die Richtungsentscheidung für Zalando schon früher ergeben wird.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.