Zalando – Was ist denn hier los?

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Zalando. So springt der Kurs um rund drei Prozent nach oben. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 87,92 EUR. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Denn die Aktie erklimmt einen neuen Meilenstein. Immerhin überspringt der Wert sein Monatshoch. Bis dato hatten 85,40 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 73,25 EUR, womit sich Zalando in Aufwärtstrends befindet. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

