Zalando: Wann nimmt der Seitwärtstrend endlich ein Ende?

die Aktie des Online-Versandhändlers Zalando notiert zwar um rund 30 Prozent höher als noch vor einem Jahr, ist seit letztem Sommer jedoch mehrfach am Widerstand bei 40 Euro gescheitert. Es gibt Analysten, die dem Titel nichtsdestotrotz noch Einiges an Aufwärtspotenzial zugestehen.

Zu diesen zählen insbesondere die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs. Auch Analystin Andrea Ferraz (Morgan Stanley) zeigt sich vom jüngst vorgelegten Zalando-Zwischenbericht überzeugt. Die Aussichten für das Segment mit Sportartikeln hätten sich deutlich aufgehellt. Das Management rechnet damit, dass die Erlöse um 20 bis 25 Prozent steigen werden.

Richard Chamberlain (RBC Capital) kritisiert zwar den zurückhaltenden Margenausblick. Er sieht den Titel aber auf einem attraktiven Bewertungsniveau. Für Andrew Ross (Barclays) ist die Zalando-Aktie ein klarer Favorit im E-Commerce-Segment. Der Experte gehört auch zu denjenigen, die mit deutlichen Kursgewinnen rechnen.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Goldman Sachs: „Conviction Buy List“- 53,00 Euro (+43 %)

Macquarie: „Outperform“ – 50,00 Euro (+35 %)

Barclays: „Overweight“ – 49,75 Euro (+34 %)

Morgan Stanley: „Overweight“ – 46,00 Euro (+24 %)

RBC Capital: „Outperform“ – 42,00 Euro (+14 %)

Berenberg: „Hold“ – 34,00 Euro (-8 %)

Ein Beitrag von Ethan Kauder.