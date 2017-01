Zalando: Die Stimmung ist im Keller!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

der Online-Modehändler Zalando hat seine vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt und konnte damit auf Anlegerseite keine Euphorie auslösen. Ganz im Gegenteil, nach Bekanntgabe der Eckdaten wurde die Aktie mit Kursverlusten in den Keller geschickt. Grund genug, sich die Zahlen einmal genauer anzuschauen.

Anleger zeigen sich unbeeindruckt

Das Berliner MDAX-Unternehmen teilte mit, dass sich die Umsatzerlöse im Schlussquartal auf 1,086 bis 1,094 Mrd. Euro belaufen haben. Dies würde einem Umsatzplus von 25 bis 26 Prozent entsprechen. Damit dürfte es dem Schuhspezialisten erstmals gelungen sein, die Milliarden-Euro-Marke in einem Quartal zu knacken. Bei den Aktionären überwog dennoch die Enttäuschung, da der Markt sich noch mehr versprochen hatte. Im Vorfeld wurde mit einem Umsatzanstieg auf 1,13 Mrd. Euro gerechnet. Besser als erwartet fiel hingegen die Ergebnisseite aus. Nach vorläufigen Zahlen konnte der bereinigte operative Gewinn (Ebit) zwischen Oktober und Dezember auf 81 bis 104 Mio. Euro gesteigert werden. Die Marktschätzungen beliefen sich auf 78,4 Mio. Euro. In Zukunft soll der Wachstumskurs fortgesetzt werden. Der jüngste Kursrücksetzer könnte möglicherweise zum Einstieg genutzt werden. Die Analysten sind jedenfalls mehrheitlich optimistisch gestimmt. Von 19 Analysteneinschätzungen raten 14 zum Kauf der Zalando-Aktie, nur 2 plädieren für einen Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 43,03 Euro, was einem potenziellen Kurszuwachs von gut 15 Prozent entspricht.

