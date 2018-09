Zalando: Scharfe Gewinnwarnung – CEO: „Weit unter Ambitionen“

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Panik bei Zalando (WKN: ZAL111): Der Online-Modehändler korrigiert seine Gewinnprognose für 2018 drastisch nach unten. Statt 220-270 Millionen Euro erwarte man das bereinigte EBIT nun bei 150-190 Millionen Euro. Beim Umsatz rechne man mit einem Wachstum am unteren Ende des 20-25%-Wachstumsziels auf rund 5,38 Milliarden Euro.

Zalando-CEO Rubin Ritter spricht davon, dass der gegenwärtige „Geschäftsverlauf keineswegs unsere Ambitionen widerspiegelt“. Die Zalando-Aktie verliert heute auf einen Schlag mehr als -20%. Bereits in den letzten Wochen kam der Wert heftig unter die Räder. Ist die Wachstumsstory nun ausgeträumt? Nein, sagt der Zalando-Boss.

So sind Zalandos Halbjahreszahlen

Die Umsatzerlöse in den ersten 6 Monaten wuchsen um +21,3% auf 2,53 Milliarden Euro. Beim Gewinn verbuchte der an der Börse mit rund 9 Milliarden Euro bewertete Mode- und Lifestyle-Konzern ein Ergebnis je Aktie von 0,15 Euro (unverwässert). Der freie Cashflow belief sich auf -108,5 Millionen Euro.

Die Zahl der aktiven Kunden legte verhältnismäßig schwach von 21,2 auf 24,6 Millionen zu (+16%).

Verantwortlich für den Gewinneinbruch sind nach Angaben des MDAX-Konzerns der lange Sommer, der den Start in die Herbst/Winter-Saison verzögerte. Dies würde sich besonders im laufenden dritten Quartal negativ bemerkbar machen. Die Investitionen (Capex) für das Gesamtjahr bleiben unverändert.

Langfristiges Wachstum nicht gefährdet

Trotz des herausfordernden Marktumfelds sieht man sich in puncto Wachstum gut aufgestellt.

An unseren langfristigen Wachstumszielen, unser Geschäft bis 2020 zu verdoppeln, ändert sich nichts.



Sie wollen in kommende Highflyer frühzeitig investieren?

Dann sind Sie in unserer No Brainer-Community goldrichtig. Überlassen Sie – wie Hunderte weitere NBC-Mitglieder – den Research nach neuen No Brainer-Aktien unserem Gremium aus langjährigen Kapitalmarktexperten. Profitieren Sie dabei von der treffsicheren Aktienauswahl, wöchentlichen Updates und exklusiven Informationsvorsprüngen. Werden auch Sie Teil des No Brainer Clubs und besuchen Sie täglich unseren kostenlosen Live Chat!