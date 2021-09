Zalando-Konkurrent About You: Starkes Wachstum, stärkere Prognose … Aktie jetzt ein Kauf?

Der Zalando (WKN: ZAL111)-Konkurrent About You (WKN: A3CNK4) feiert bislang eine mäßige Performance seit dem Börsengang. Ähnlich wie der andere Fashion-E-Commerce-Akteur liegen die Anteilsscheine inzwischen mit ca. 7 % im Minus. Ob es die aktuelle Marktphase ist? Oder die Angst vor einem schwächeren Wachstum? Das könnten grundsätzlich zwei Möglichkeiten sein.

Allerdings gibt es einen deutlichen Unterschied: Bei About You gibt es jetzt nämlich frische Zahlen, die einen neuen Zeitraum betreffen. Der Zalando-Konkurrent hat jetzt nämlich vorläufige Zahlen vorgelegt, die den Zeitraum bis Ende August betreffen.

Riskieren wir in diesem Sinne einen Blick auf dieses Zahlenwerk. Sowie die Frage, was ein solides Wachstum und eine höhere Prognose bewirken könnten. Vielleicht macht das die Aktie zu einer interessanten Kaufchance.

Zalando-Konkurrent About You: Wachstum & Prognose

About You konnte jedenfalls im letzten Vierteljahr erneut ein solides Wachstum zeigen. Gemäß der eigenen Prognosen kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um starke 51,1 bis 55 % auf einen Zielkorridor von 390 bis 400 Mio. Euro. Allerdings handelt es sich hierbei um ein im Vergleich zum ersten Quartal schwächeres Wachstum. Für das erste Halbjahr gibt das Management das Wachstum schließlich mit einer Spanne zwischen 58,3 und 60,2 % an.

Das ist jedoch nicht alles: Trotz eines augenscheinlich schwächeren relativen Wachstums für About You im zweiten Vierteljahr ist das Management für das Gesamtjahr 2021 optimistischer. Demnach liegt die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr insgesamt bei 1,725 bis 1,775 Mrd. Euro. Im Vergleich zu den vorherigen Werten von 1,63 bis 1,75 Mrd. Euro entspricht das einem Höherziehen der unteren Spanne. Sowie zugleich auch einem leichten Anpassen der möglichen oberen Spanne. Damit könnte das erste Börsenjahr zumindest operativ ein Erfolg sein.

Vielleicht ist dieses Zahlenwerk auch für den Konkurrenten Zalando ein Indikator dafür, dass sich das Wachstum möglicherweise leicht verlangsamt hat. Aber auch, dass ein großer Knalleffekt mit einer deutlichen Wachstumsverlangsamung ausbleibt. Wobei wir natürlich vorsichtig sein müssen, die Aussagekraft dieses Verfolgers auf den gesamten E-Commerce-Markt oder den Platzhirsch zu übertragen.

Bleiben wir daher bei dem Zahlenwerk …

Bleibt zum Abschluss eigentlich noch die Frage, ob das Zahlenwerk die Aktie von Zalando-Konkurrent About You interessant macht. Mit Blick auf das solide Wachstum, die Jahresprognose und ein daraus resultierendes Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 2,33 im Worst Case könnte die Aktie vergleichsweise preiswert sein. Zumindest für das deutlich zweistellige Umsatzwachstum, das der E-Commerce-Akteur hier präsentiert.

Profitabilität und Nettoergebnisse sind natürlich noch ein anderes Thema. Aber auch das könnte mittel- bis langfristig eine Neubewertung bedeuten, wenn die Aktie positive Ergebnisse liefern kann. Insofern ist der Fashion-E-Commerce-Akteur zumindest interessant. Der Markt und das Wachstum sind jedenfalls stabil und könnten weiteres Potenzial besitzen. Mit Zalando jedoch auch einen klaren und größeren Konkurrenten.

