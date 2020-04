Zalando: Jetzt kaufen?

Was heute bei Zalando los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund fünf Prozent an. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund eins Prozent für neue Monatshochs. 43,09 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Danach notiert Zalando in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 41,21 EUR. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

