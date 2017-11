Zalando: Gewinnwarnung lässt Kurs einbrechen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Lieber Leser,

größter Verlierer im MDAX ist heute die Aktie des Online-Modehändlers Zalando. Grund hierfür ist eine Gewinnwarnung, die das Unternehmen heute ausgeben musste. Wie ist die Aktie nun zu bewerten?

Gewinnwarnung erinnert ein wenig an zooplus

Bevor ich zu der Bewertung komme, werfen wir zunächst einen Blick auf das aktuelle Zahlenwerk. So konnte Zalando im abgelaufenen Quartal den Umsatz mit +28,7% deutlich stärker als zuvor erwartet steigern. Zugleich fiel aber der Gewinn sehr schwach aus. So lag das EBIT bei nur 0,4 Mio. Euro. Als Grund für die sehr schwache Ergebnisentwicklung nannte Zalando dabei notwendige Investitionen in die eigene Infrastruktur.

Infolge dieser Quartalszahlen möchte Zalando nun den Umsatz im Gesamtjahr eher um +25% steigern, was am oberen Ende der vom Unternehmen selbst prognostizierten Spanne zwischen 20-25% liegt. Zugleich erwartet man jedoch auch im vierten Quartal einen Rückgang der EBIT-Marge und in der Folge auch im Gesamtjahr eine EBIT-Marge leicht unterhalb von 5%. Dies wurde von Anlegern, nicht ganz zu Unrecht, als Gewinnwarnung interpretiert.

Aktie gerät unter Abgabedruck, hält sich aber noch über 40 Euro!

Letzten Endes wird man jedoch das vierte Quartal sowie die Gesamtjahreszahlen abwarten müssen. Denn bei einem etwas höheren Umsatzwachstum als bisher in Aussicht gestellt, könnte die ursprüngliche Gewinnerwartung auch mit einer leicht schwächeren EBIT-Marge ja noch erreicht werden. Zudem führte das Unternehmen immerhin gute Gründe für diese leichte Gewinnwarnung an.

Zwar wäre auch hier, wie bei zooplus, eine genauere Erläuterung der Investitionen wünschenswert gewesen. Immerhin hatte Zalando aber bereits seit einiger Zeit auf deren Notwendigkeit hingewiesen, so dass dies nicht ganz so überraschend kam. Dementsprechend kann sich die Aktie auch oberhalb von 40 Euro stabilisieren, womit das charttechnische Kaufsignal, das der Titel kürzlich generiert hatte, bestehen bleibt. Ich rechne daher hier weiterhin mit steigenden Kursen und halte an meinem Kursziel zwischen 48,00 und 50,00 Euro fest.

Ein Beitrag von Sascha Huber.