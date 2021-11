Zalando: Eine zeitlose Wachstumsaktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Können wir Zalando (WKN: ZAL111) als zeitlose Wachstumsaktie einordnen? Das ist die Frage, die uns heute etwas näher beschäftigen soll. Im Endeffekt erkennen wir: Eine Wachstumsaktie ist der E-Commerce-Akteur definitiv. Im letzten Quartal steigerte das Unternehmen den Umsatz um 34 % und das Gross Merchandise Volume um 40 %. Das ist sogar ein solides Wachstum.

Aber was für Merkmale braucht Zalando, um eine zeitlose Wachstumsaktie zu sein? Und wie weit ist man dabei? Ausgezeichnete Fragen, denen wir heute auf den Grund gehen wollen. Markt, Wettbewerbsposition und auch Konkurrenz dürften dabei wichtige Faktoren sein.

Zalando: Schon heute eine zeitlose Wachstumsaktie?

Was wir jedenfalls für den Moment anführen können, ist, dass der Markt der Zalando-Aktie schon jetzt zeitlos ist. Fashion, Mode, Bekleidung und alles, was dazugehört, wird es voraussichtlich immer geben. Zum Großteil noch im stationären Einzelhandel. Aber auch vermehrt online mithilfe des E-Commerce.

Das könnte Zalando bereits zu einer zeitlosen Wachstumsaktie machen. Oder, wie gesagt, den Markt zumindest zeitlos gestalten. Der Trend dürfte konsequent dahin gehen, dass Verbraucher auch Mode und Fashion vermehrt über das Internet bestellen. Seit einigen Jahren luchst der E-Commerce den stationären Händlern Marktanteile ab. Der Trend hat sich während der Pandemie noch beschleunigt.

Ein Vorteil für Zalando ist die Wettbewerbsposition. Der E-Commerce-Akteur hat sich frühzeitig in diesem Markt positioniert. Und ist mit einem Gross Merchandise Volume von 3,8 Mrd. Euro im letzten Quartal der Marktführer innerhalb Europas. Trotzdem: Die Basis ist noch vergleichsweise klein, in Gesamteuropa beläuft sich der Marktanteil noch auf einen einstelligen Prozentbereich. Ein insoweit starkes Ökosystem, als dass wir die Aktie wirklich als zeitlose Wachstumsaktie bezeichnen können, das sehe ich noch nicht.

Wohl aber Tendenzen dorthin. Auch im Hinblick auf deutlich kleinere Konkurrenten wie About You, die ihren Anteil vom Gesamtmarkt ebenfalls erkämpfen. Hält Zalando die Konkurrenz konsequent auf Distanz und wächst profitabel weiter, so könnte hier definitiv eine zeitlose Wachstumsaktie mit einem starken Ökosystem in einem zeitlosen Markt existieren.

Ökosystem & Marktposition im Fokus

Damit Zalando eine zeitlose Wachstumsaktie werden kann, müssen Ökosystem und Marktposition konsequent ausgebaut werden. Für den Moment erscheint das vielleicht sogar wichtiger als vorschnelle Profitabilität. Wobei das Management hier augenscheinlich und intuitiv den richtigen Fokus wählt.

Wie gesagt: Im Moment würde ich diese Wachstumsaktie noch nicht als zeitlos beschreiben. Wohl aber als eine, die im europäischen Gesamtmarkt auf einem guten Weg ist. Aber: Konkurrenten, speziell im Fashion-Segment, aber auch größere, allgemeine E-Commerce-Konzerne sollte man im Auge behalten.

Der Artikel Zalando: Eine zeitlose Wachstumsaktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

