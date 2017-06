Zalando: Chance auf weitere Bestmarken?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Zalando konnte zuletzt weitere Rekordhochs markieren. Das Unternehmen realisierte am 8. Juni ein neues Allzeithoch und setzte damit eine Serie neuer Höchststände fort. Die erreichten 44,03 Euro gelten charttechnischen Analysten zufolge nun als Ausgangspunkt für eine weitere starke Kursrallye, die sich jetzt anschließen sollte. Schon zum Ende der letzten Woche machte sich der MDAX-Titel auf zu neuen Rekordständen. Jetzt rücken sogar 50 Euro in den Fokus, wie Charttechniker meinen. Verantwortlich dafür seien die mächtigen Unterstützungen im Bereich von 41 Euro, sodass der Aufwärtstrend auch bei einem etwaigen Rücksetzer nicht so schnell in Gefahr gerät. Widerstände seien naturgemäß auf Topniveau nicht mehr in Sicht.

Zalando: Toptrend

Auch fundamental orientierte Analysten sind derzeit optimistisch gestimmt. Immerhin konnten 75 % der Experten dem Wert die Einstufung „Kaufen“ geben. 20 % votieren momentan für „Halten“. Zudem sind 5 % der Ansicht, ein „Verkauf“ sei die bessere Wahl.

Technische Analysten verweisen auf die starken Signale in der Trendanalyse. So hat die Aktie alle Trendpfeile aufwärts gedreht. Die Aufwärtstrends ruhen damit auf breiten Schultern und sind zudem stark ausgeprägt. Der Vorsprung auf den langfristig bedeutenden GD200 beträgt satte 17 % und ist damit sehr massiv. Die Kurse sollten sich auf weitere Tops zubewegen können, so die einhellige Meinung.

Die Aktie von Zalando ist eindeutig im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.