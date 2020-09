Zalando: Bald wieder ein neues Allzeithoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Ihr aktuelles Allzeithoch bei 78,08 Euro bildete die Zalando-Aktie am 2. September aus. Anschließend setzten leichte Gewinnmitnahmen ein. Sie führten zu einer Korrektur, die das Kursgeschehen in den ersten Septembertagen bestimmte. Dabei fiel der Zalando-Kurs am 10. September auf ein Tief bei 70,72 Euro zurück.

Seitdem steigt die Aktie wieder an. Es hat sich ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend entwickelt. Er ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung