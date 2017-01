Zalando Analyse (1) – Was sagen diese Kennzahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

die Aktie von Zalando hat am Mittwoch, trotz überzeugender vorläufiger Geschäftszahlen für das vierte Quartal, eingebüßt. Das Unternehmen verzeichnete hinsichtlich des Umsatzes das beste Quartal in der Geschichte des jungen Bestehens. Über eine Milliarde an Umsatz wurde in den letzten Monaten des vergangenen Jahres erzielt. Dennoch, die Erwartungen der Analysten wurden leicht untertroffen, weshalb einige Anleger nun die Gewinne mitgenommen haben. Wir wollen uns daher die Entwicklung der ersten neun Monaten des vergangenen Jahres mit Hilfe einiger Kennzahlen anschauen, die wir in die Kategorien finanzielle Stabilität, Rentabilität, Marktposition sowie Gewinnwachstum unterteilen.

Finanzielle Stabilität von Zalando in 2016

Die finanzielle Stabilität von Zalando wollen wir anhand des sogenannten Gearings feststellen. Das Gearing stellt die Netto-Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital ins Verhältnis und zeigt damit auf, in welchem Maße Finanzverbindlichkeiten generell durch liquide Mittel und Eigenkapital gedeckt sind. Werte zwischen 20-50 % sind als gut einzustufen. Ab 70 % wird die Lage allerdings bedenklich. Zalando verzeichnete im Zeitraum Q1-Q3 2016 ein Gearing von – 71,58 % und ist damit quasi schuldenfrei.

Rentabilität von Zalando in 2016

Ob Zalando in 2016 rentabel war, kann man anhand der Eigenkapitalrendite erfahren. Diese stellt den Jahres- bzw. den Periodenüberschuss zum Eigenkapital gegenüber. Unsere Berechnungen ergeben eine annualisierte EKR von 4,5 %. Das ist eine recht niedrige Verzinsung des Eigenkapitals. Wollen wir die ungehebelte EKR heranziehen, die den Cash-Flow als auch Investitionen mit einbezieht, fällt uns als erstes auf, dass der Cash-Flow in dem besagten Zeitraum negativ war und somit die ungehebelte EKR negativ ausfallen würde. Die normale EKR sollte somit mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.

Marktposition von Zalando in 2016

Die Marktposition wollen wir mit Hilfe der Umsatzrendite erfahren. Diese wird durch die Gegenüberstellung des Jahres- bzw. des Periodenüberschusses zu den Umsatzerlösen berechnet. Per Q3 2016 beträgt, unseren Berechnungen nach, die Umsatzrendite annualisiert 2,37 %. Generell gilt: Eine niedrige Umsatzrendite zeugt, je nach Geschäftsfeld von schwacher Marktposition. Im Falle von Zalando war das allerdings zu erwarten, da es sich um ein Unternehmen im Wachstumsstadium handelt.

Gewinnwachstum von Zalando in 2016

Das Gewinnwachstum werden wir mit Hilfe des Gewinns je Aktie feststellen, da dieser Gewinn auch tatsächlich den Aktionären zur Verfügung steht. Er ergibt sich durch Division des Jahres- bzw. Periodenüberschusses und Aktienanzahl. Den eigenen Angaben nach, beträgt der Gewinn je Aktie (EPS) per Q3 2016 annualisiert 0,24 Euro. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine positive Entwicklung, da im vergangenen Jahr ein Gewinn von lediglich 0,07 Euro zu Buche stand. Das KGV berechnet sich damit auf stattliche 154.

Fazit

Die Kennzahlen für die ersten drei Quartale in 2016, vermitteln ein Bild eines Wachstumsunternehmens. Hohe Investitionen und negativer Cash-Flow zeichnen es aus, jedoch unter extrem geringer Finanzverschuldung. Der Gewinn je Aktie konnte in dem besagten Zeitraum gesteigert werden, fällt jedoch mit 0,24 Euro recht spärlich aus. Aufgrund des negativen Cash-Flows sollte die Eigenkapitalrendite mit Skepsis betrachtet werden. Das KGV deutet dementsprechend eine krasse Überbewertung an, was aber bei Wachstumsunternehmen nicht ungewöhnlich ist.

