Zalando Aktie: Ein weiterer wichtiger Schritt!

Auch der deutsche Online-Händler Zalando will seinen Öko-Fußabdruck verringern. Wie das Unternehmen jüngst mitteilte, werde man in den kommenden drei Monaten einen Test mit Elektroautos für den Lieferverkehr durchführen. Demnach sollen in Hamburg 24 E-Fahrzeuge zum Einsatz kommen.

Nach eigenen Angaben setzt Zalando auf elektrisch angetriebene Lieferwagen der Marken Nissan, Renault, Mercedes sowie ARI (Hersteller eines Mikro-Lieferfahrzeugs).



