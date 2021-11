Zalando-Aktie, nimm dich in Acht! So startet About You in Südeuropa

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) hat mit About You (WKN: A3CNK4) natürlich nicht erst seit gestern einen Konkurrenten bekommen. Wohl aber einen, der jetzt die eigene Erfolgsgeschichte auch an der Börse fortschreiben möchte. Beide E-Commerce-Akteure bedienen dabei grundsätzlich den gleichen Markt. Das bedeutet: Fashion und Europa.

About You ist dabei jünger und vom Wachstum her vielleicht einen Tick dynamischer. Zalando wiederum besitzt das größere Ökosystem und eine (noch) bessere Wettbewerbsposition. Der Verfolger möchte jedoch aufholen und adressiert immer weitere Märkte. So wie jetzt auch zu Beginn dieser Woche bekannt geworden ist. Die Expansion innerhalb Europas nimmt jedenfalls weiter an Fahrt auf.

About You: Zalando-Konkurrent startet in EU-Ländern

Wie es zum Wochenbeginn in diesem Kontext heißt, startete About You zuletzt in weiteren europäischen Ländern. So hat es inzwischen Markteintritte in Italien, Griechenland und Portugal gegeben. Weitere Regionen für weiteres Wachstum? Ja, möglicherweise schon.

Das Management von About You spricht von einem erfolgreichen Start in den jeweiligen Regionen. Und verweist zudem darauf, dass man die am schnellsten wachsende Modeplattform sei. Ein Seitenhieb in Richtung Zalando? Möglicherweise.

Für eine erfolgreiche Markteinführung hat das Management einen sogenannten Big-Bang-Launch gewählt. Unter anderem haben 1.300 Influencer am erfolgreichen Start in den Monaten September und Oktober mitgewirkt. Rund 1,4 Mio. Nutzer hätten dabei in Italien sowie ca. eine halbe Million Nutzer in Griechenland und Portugal die Seite zum Start besucht. Jetzt gilt es natürlich, das Momentum zu halten.

Damit zeigt sich, dass das Management von About You der Erfolgsgeschichte von Zalando mittel- bis langfristig in Nichts nachstehen möchte. Ob das gelingen kann? Möglich. Aber allzu großes Konkurrenzdenken ist vielleicht gar nicht so angebracht an dieser Stelle.

Ein Markt, der Platz für zwei E-Commerce-Akteure bietet?

Natürlich müssen sich Zalando und About You stets einen gewissen Vergleich gefallen lassen. Das gilt sowohl operativ und strategisch, aber eben auch mit Blick auf die Aktien und die Frage: Wo lauert das größere Renditepotenzial?

In der Quintessenz und mit Blick auf die Expansion können wir jedoch sagen: Es könnte Raum für zwei E-Commerce-Akteure in Europa geben. Auch hier, wie gesagt, mit gewissen Einschränkungen. Einen Kampf um die Marktführerschaft, um das größere Ökosystem oder auch um das schnellere Wachstum dürfte es stets geben. Aber im Moment könnten mehrere Akteure nebeneinander wachsen und gedeihen.

Vielleicht ist auch das eine wichtige Erkenntnis. Zalando und About You befinden sich vermutlich nicht in einem Winner-takes-it-all-Markt. Das könnte vielleicht einen Basket-Ansatz attraktiv machen. Oder mehr Möglichkeiten bieten, wie man als Investor optimal vom wachsenden E-Commerce profitieren kann. Fest steht jedenfalls: Ein weiterer Akteur ist momentan auf einem guten Weg, eine große europäische Plattform zu werden.

