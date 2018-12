Zalando-Aktie: Wo liegen die Probleme?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Problematisch sind bei Zalando in diesem Jahr die unterschiedlichen Wetterverhältnisse gewesen. Dabei hat der heiße Sommer wohl für bescheidene Umsätze gesorgt und das Herbstgeschäft und der Winteranfang haben zu sehr unter milden Temperaturen gelitten. Sollte dies in den kommenden Jahren so bleiben, könnte das zu einer Verwirrung in der gesamten Branche führen. Allerdings ist das Hauptproblem wohl das Ausgabeverhalten der deutschen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.