Zalando-Aktie: Wird’s bald enger an der Börse?!

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) ist im deutschsprachigen und europäischen Raum eine spannende Erfolgsgeschichte. Es geht um den E-Commerce beziehungsweise den Modeversandhandel. Mithilfe der Aktien des deutschen E-Commerce-Akteurs können auch Investoren von den Erfolgen und der Wachstumsgeschichte profitieren.

Natürlich gibt es ähnliche E-Commerce-Aktien. Allerdings ist die börsennotierte Konkurrenz bis jetzt eher begrenzt. Wobei sich das bald ändern könnte. Aus dem deutschsprachigen Raum scheint jedenfalls ein weiterer Modeversandhändler an die Börse streben zu wollen. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren zu dem künftigen Konkurrenten an der Börse wissen sollten.

Zalando-Aktie: Bald nicht mehr der einzige Modehändler …?

Zugegeben: Der einzige Modeversandhändler ist Zalando sowieso nicht, aber einer der wenigen börsennotierten. Das könnte sich, wie gesagt, bald ändern. Denn die Zalando-Aktie könnte schon bald Konkurrenz in Form einer About You-Aktie bekommen.

Wie finanzen.net unter Berufung auf Reuters am Donnerstag dieser Woche berichtet, plant der E-Commerce-Akteur ebenfalls einen Börsengang. Noch im zweiten Quartal soll ein solcher erfolgen. Die Platzierung der Aktien soll dabei über die Börse Frankfurt erfolgen. Definitiv ein interessanter Schritt.

Kolportiert wird dabei bereits ein Bruttoerlös im Rahmen des Börsengangs von 600 Mio. Euro, den die About You-Aktie einbringen könnte. Mit dem Erlös wolle die Otto-Tochtergesellschaft die Internationalisierung des eigenen Geschäfts ankurbeln. Das könnte natürlich ein stärkeres Wachstum nach sich ziehen.

Apropos Wachstum: About You kam im Geschäftsjahr 2020 auf einen Gesamtumsatz in Höhe von 1,17 Mrd. Euro, was einem Wachstum im Jahresvergleich von 57 % entsprochen hat. Damit hat das Unternehmen erstmalig die Umsatzmilliarde geknackt. Zugegeben: Die Zalando-Aktie liegt hier absolut gesehen deutlich vorne, wobei das relative Wachstum hier ein wenig dynamischer ist.

Interessant, interessant!

Für die Zalando-Aktie scheint es daher bald Konkurrenz an der Börse zu geben. Ob die Aktie von About You in Zukunft interessant ist? Das werden wir vermutlich schon bald mit Blick auf erste Zahlen und Bewertungsmaßstäbe näher beurteilen können.

Ich jedenfalls glaube, dass es zumindest einen interessanten Fokus geben könnte: Nämlich den eines Peers für die Zalando-Aktie. Vielleicht ist die Vergleichbarkeit mit Blick auf die Bewertung zukünftig besser gegeben. Wobei es natürlich Unterschiede mit Blick auf Qualität und Größe der Unternehmen gibt. Gerade bei Wachstumsaktien sind das Faktoren, die unternehmensorientiert überaus interessant und relevant sind.

Der Artikel Zalando-Aktie: Wird’s bald enger an der Börse?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

