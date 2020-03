Zalando-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie des Modeversandhändlers Zalando ist an diesem Dienstag einer der Top Performer im Nebenwerteindex MDAX. Sie notiert zur Stunde mit 5,33 Prozent im Plus und steigt auf 34,78 Euro. Dabei gab das Unternehmen am Montagabend nach Börsenschluss schlechte Nachrichten bekannt. Infolge der Corona-Krise sieht sich der Konzern außerstande, die ursprüngliche Jahresprognose einzuhalten. Außerdem wird im ersten Quartal ein deutlich schwächeres ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung