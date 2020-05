Zalando-Aktie: Was für Zahlen! Was für eine Prognose – Aktie noch ein Kauf?!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie von Zalando (WKN: ZAL111) gehörte eigentlich zu den Coronaprofiteuren. Das Geschäftsmodell als klassischer E-Commerce-Akteur aus dem Bereich des Modehandels hatte zwischenzeitlich keinerlei Konkurrenz durch den stationären Handel. Das galt als Aussicht auf weiteres Wachstum.

Dann kam allerdings der Schock: Da vielen Verbrauchern die Lust auf Shopping vergangen ist, wackelten die Prognosen. Unsicherheit kehrte ein. Und die Aktie korrigierte zwischenzeitlich etwas.

Jetzt jedoch meldet die Aktie frische Quartalszahlen und eine neue Prognose. Die, kleiner Spoiler, sehr stark gewesen sind und auf ein starkes, intaktes Wachstum schließen lassen. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Investoren diesbezüglich wissen müssen. Und ob die Aktie jetzt noch ein Kauf ist.

Zahlen, Daten, Fakten

Wie wir mit Blick auf das derzeitige Zahlenwerk feststellen können, hielt insbesondere ein solides Umsatzwachstum an. So stiegen die Erlöse insgesamt auf 1,52 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 10,6 % entsprochen hat. Das Gross Merchandise Volume, eine Kennzahl, die den Wert der auf der Plattform seinen Besitzer gewechselten Waren anzeigt, kletterte auf 2,0 Mrd. Euro. Ein Anstieg um 13,9 % im Jahresvergleich.

Ergebnisseitig ist Zalando sogar noch in den schwarzen Zahlen geblieben. Das bereinigte Ergebnis je Aktie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liegt immerhin bei 6,4 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahreswert mit einem Verlust von 98,6 Mio. Euro ebenfalls eine Verbesserung. Und ein weiterer Schritt in Richtung nachhaltige Profitabilität.

Dabei zeigten auch die nicht finanziellen Kennzahlen ein konsequentes, starkes Wachstum. Die Visits der eigenen Plattform kletterten auf 1,137 Mrd., was eindeutig zeigt, dass sie weiter an Attraktivität gewinnt. Zudem stieg die Anzahl der aktiven Kunden auf 31,9 Mio., was einem Anstieg um 17,2 % entspricht. Die einzelnen Käufe erreichten einen Wert von 37,0 Mio. was bedeutet, dass jeder aktive Kunde im Schnitt 1,16-mal innerhalb dieses Quartals bestellt hat. Auch das womöglich ein Wert, der zeigt, dass der Netzwerkeffekt konsequent ausgebaut werden kann.

Ist die Aktie noch ein Kauf?

Trotz des Coronavirus und der Neigung der Verbraucher, insgesamt weniger zu shoppen, konnte Zalando ein deutlich zweistelliges Wachstum bei allen wesentlichen Kennzahlen vorweisen. Ein Zeichen der Stärke, das jetzt mit ordentlich Kursaufschlägen quittiert wird. Aber ist die Aktie jetzt noch ein Kauf? Bewertung und Aussichten dürften darauf eine Antwort liefern.

Bei den Aussichten rechnet das Management jedenfalls mit einem Anstieg der Umsätze um bis zu 20 % im Gesamtjahr auf bis zu 6,5 Mrd. Euro. Damit dürften die kommenden Quartale sogar noch stärker werden als das aktuelle. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll hingegen bei mindestens 100 und maximal 200 Mio. Euro liegen, wodurch Zalando weiterhin auf profitablen Pfaden wandeln sollte. Allerdings wird der Vorjahreswert von 225 Mio. Euro voraussichtlich nicht erreicht. Grundsätzlich vertretbare Wachstumsschmerzen.

Gemessen an einer derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 12,05 Mrd. Euro ist die Bewertung mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 2 noch immer weit entfernt von teuer. Auch für einen führenden, wachstumsstarken und immer beliebter werdenden Handelsplatz für Modewaren könnte die fundamentale Ausgangslage weiterhin attraktiv sein.

Starke Prognose: Gewiss einen Blick wert!

Die Zeiten der Tiefs im Kontext des Corona-Crash sind zwar vorbei. Allerdings könnte die Aktie selbst nach der starken Kursperformance der letzten Tage und Wochen noch immer preiswert sein. Die Prognose ist jedenfalls stark, die Wachstumsgeschichte intakt. Das könnte einen näheren Blick durchaus verdient haben.

