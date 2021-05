Zalando-Aktie: Was für ein Hammer-Quartal!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Bei der Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) stand am 6. Mai die Veröffentlichung der Quartalszahlen an. Einige Highlights sind bereits im Vorfeld durchgesickert, in Teilen ist der Überraschungseffekt daher nicht besonders groß. Aber es gibt sie trotzdem noch, diese gewissen Momente im Quartalszahlenwerk des E-Commerce-Akteurs.

Lass uns daher heute noch einmal die Zeit nehmen, dieses Zahlenwerk ein wenig genauer zu betrachten. Sowohl quantitativ als auch qualitativ stimmt das Wachstum der Zalando-Aktie nämlich immer noch.

Zalando-Aktie: Starkes Wachstum!

Wie wir mit Blick auf das Zahlenwerk der Zalando-Aktie feststellen können, hat es erneut ein besonderes Wachstum gegeben. So kletterte das Gross Merchandise Volume beispielsweise um herausragende 56 % auf 3,2 Mrd. Euro. Die Umsätze lagen hingegen mit 2,238 Mrd. Euro um 47 % über dem Vorjahreswert. Einfach ein Wow-Wachstum, das in Teilen natürlich auf COVID-19 zurückgeführt werden kann.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern liegt mit 93 Mio. Euro inzwischen in den schwarzen Zahlen. Noch im Vorjahr ist die Zalando-Aktie mit einem Wert von -99 Mio. Euro in die roten Zahlen gerutscht. Auch hier zeigt sich ein Schritt in die richtige Richtung.

Es sind jedoch nicht nur die quantitativen Zahlen, sondern auch die qualitativen, die das enorme Wachstumspotenzial der Zalando-Aktie unterstreichen. Der E-Commerce-Akteur konnte erneut im ersten Quartal über 1,7 Mrd. Site Visits ausweisen. Die Anzahl der Käufer kletterte zudem im Jahresvergleich um 31 % auf 42 Mio. Die durchschnittliche Anzahl an Bestellungen und auch das Volumen je Bestellung kletterte hingegen moderat in einer Spanne von 3 und 5 %. Trotzdem: Für das Wachstum sind diese Kennzahlen natürlich überaus wichtig.

Das Management rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2021 mit einem Wachstum des Gross Merchandise Volume in einer Spanne zwischen 31 und 36 %, die Umsätze sollen hingegen im Gesamtjahr zwischen 26 und 31 % steigen. Damit kann die Zalando-Aktie weiterhin wachsen, wobei das erste Quartal ein außergewöhnlicher Zeitraum gewesen sein dürfte, der jetzt sogar zu einem Erhöhen der Prognosen geführt hat.

Denke nicht in Jahresabschnitten!

Foolishe Investoren sollten bei der Zalando-Aktie trotzdem nicht in Jahresabschnitten denken. Und natürlich nicht mit Blick auf die aktuellen Quartalszahlen, auch wenn sie noch so bemerkenswert gewesen sein mögen. Die Richtung und das Wachstum stimmen, was das Wesentliche ist. Die derzeitige Marktkapitalisierung pendelt außerdem um ca. 23 Mrd. Euro herum. Das könnte noch eine Menge langfristig orientiertes Potenzial besitzen.

Zumal das Management des E-Commerce-Akteurs erklärt hat, dass das Gross Merchandise Volume in den nächsten Jahren auf über 30 Mrd. Euro wachsen soll. Mit dem ersten Quartal in diesem Börsenjahr 2021 hat Zalando einen tollen größeren Schritt in diese Richtung gewagt. Es ist jedoch diese Zielvorstellung, die auch jetzt noch für eine Menge Potenzial spricht.

