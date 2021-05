Zalando-Aktie: Wachstum auf allen Ebenen

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Nach den jüngsten Quartalszahlen zur Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) kann man festhalten: Beim E-Commerce-Akteur für Mode läuft es nach wie vor wie geschmiert! Durch die Bank weg hat Zalando gute Zahlen und eine positive Entwicklung der wichtigen Leistungsindikatoren präsentiert. Kurz gesagt: Das Wachstum im Unternehmen stimmt auf allen Ebenen.

Für mich steht fest: Zalando ist auf einem hervorragenden Weg, die Anlaufstelle für Mode in Europa zu werden. Trotz guter Nachrichten hat sich bei der Aktie von Zalando ein gewisser Seitwärtstrend manifestiert. Grund genug, ein wenig genauer hinzusehen und abzuwägen, ob die Zalando-Aktie momentan kaufenswert ist.

Zalando-Aktie: Quartalszahlen im Überblick

Bei Zalando empfiehlt es sich, nicht nur auf die Finanzkennzahlen zu gucken, sondern die Leistungsindikatoren näher zu betrachten. Diese geben einen besseren Überblick darüber, wie sich die Plattform des Onlinemodehändlers entwickelt. Den Leistungsindikatoren kann man entnehmen, dass sich Zalando immer mehr zu einem Top-Akteur im Bereich E-Commerce mausert:

Im Vergleich zum Vorjahresquartal stiegen die Seitenbesuche um 50,2 % auf rund 1,7 Mrd. an (Vorjahr: etwa 1,14 Mrd.).

Die Anzahl der aktiven Kunden erhöhte sich um 30,9 % auf 41,8 Mio. (Vorjahr: 31,9 Mio.).

Die Bestellungen waren mit 56 Mio. (plus 51,1 %) deutlich höher als im Vorjahr mit 37 Mio.

Durchschnittlich bestellte ein aktiver Kunde 4,9-mal bei Zalando (Vorjahr: 4,7 Mal) zu einer durchschnittlichen Warenkorbgröße von 57,9 Euro (Vorjahr: 56,3 Euro).

Das sind deutlich positive Zeichen für die Zalando-Aktie. Man kann also zusammenfassend sagen: Zalando zieht immer mehr Kunden auf seine Plattform, die häufiger und mit einem höheren durchschnittlichen Warenkorb Bestellungen aufgeben. Das zeugt von der Markenpräsenz, die der E-Commerce-Akteur stetig verbessert. Und es spiegelt sich auch in den Finanzen des Unternehmens wider:

Das Bruttowarenvolumen nahm um 55,6 % auf circa 3,15 Mrd. Euro zu (Vorjahr: 2,03 Mrd. Euro).

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 46,8 % auf rund 2,24 Mrd. Euro (Vorjahr: circa 1,5 Mrd. Euro).

Das operative Ergebnis lag mit 78,6 Mio. Euro weit über dem Ergebnis aus dem Vorjahr, das mit minus 113,1 Mio. Euro noch negativ war.

Pro verwässerte Aktie erzielte Zalando ein Ergebnis von 0,14 Euro (Vorjahr: minus 0,35 Euro je Aktie).

E-Commerce-Powerhouse für Mode

Bis 2025 möchte Zalando ein Bruttowarenvolumen in Höhe von 30 Mrd. Euro erreichen. Bei diesen Wachstumsraten und der geplanten weiteren Expansion scheint das ein realistisches Ziel zu sein. Die Zalando-Aktie bleibt also für all diejenigen spannend, die an die Vision des Unternehmens glauben.

Momentan wird das Wachstum bei Zalando stark getrieben durch das florierende Partnergeschäft und natürlich durch die zunehmende Diversifikation in Sachen Produkte. Für das zukünftige Wachstum möchte der Onlinemodehändler seine Logistikzentren von zehn auf 15 Stück erweitern. Dazu starten die Bauarbeiten von drei neuen Logistikzentren in Frankreich, Deutschland und Polen in den kommenden zwölf Monaten.

Fazit zur Zalando-Aktie

Ohne jeden Zweifel: Bei Zalando läuft es einfach. Wieso also stagniert die Zalando-Aktie gegenwärtig etwas? Möglicherweise einfach nur deswegen, weil durch die Corona-Rallye viel positive Erwartung bereits in den Aktienkurs eingepreist wurde.

Trotzdem macht die Aktie von Zalando auf mich momentan keinen uferlos überteuerten Eindruck. Immerhin wurde eben die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben: Es wird nun mit einem Umsatz von bis zu 10,5 Mrd. Euro gerechnet, während das operative Ergebnis zwischen 400 und 475 Mio. liegen soll.

Ich bin mir sicher: Mit zunehmender Profitabilität wird der Aktienkurs wieder deutlich nach oben ziehen.

