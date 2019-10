Zalando Aktie: Steigerung der Gesamtleistung?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Fünf Männer – keine Frau: Der Vorstand des Modehändlers Zalando strotzt nicht gerade vor geschlechtsspezifischer Ausgewogenheit. Ein Punkt, der immer mehr für Kritik sorgt. Jetzt will das Unternehmen offenbar für mehr Diversität in den Führungsebenen sorgen, darunter auch im Vorstand und im Aufsichtsrat.

Wie Zalando am Dienstag mitteilte, will man bis Ende 2023 ein ausgeglicheneres Verhältnis von Männern und Frauen in den



