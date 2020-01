Zalando Aktie: Der Startschuss ist gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Im Juni 2018 hatte Zalando den Grundstein für ein neues Logistikzentrum in Italien gelegt. Mit dem neuen Standort will der Online-Händler sein Sortiment näher an die italienischen Kunden bringen. Auch weitere Märkte, darunter Österreich und die Schweiz, sollen von Verona aus schneller beliefert werden können.

Jetzt wurde der Standort im norditalienischen Nogarole Rocca (Provinz Verona) in Betrieb genommen, wie Zalando mitteilte.

Zalando spricht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung