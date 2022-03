Zalando-Aktie: Solides Q4, starkes 2021, aber reicht die Prognose?!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Das Management der Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) hat nun ebenfalls im Rahmen der Berichtssaison ein frisches Zahlenwerk vorgelegt. Die Erwartungshaltung war hoch. Auch im Hinblick auf den aktuellen Tech-Sell-Off. Aber es geht insgesamt darum zu zeigen, dass diese Wachstumsgeschichte dynamisch ist.

Um das vorwegzunehmen: Die Zalando-Aktie kann im Jahr 2021 sowie im vierten Quartal weitgehend überzeugen. Zwar nicht großartig positiv überraschen, aber das Wachstum ist solide. Aber ob die Prognose für das Jahr 2022 reicht? Riskieren wir einen Blick auf die derzeitigen Zahlen. Sowie darauf, was Foolishe Investoren insgesamt zum aktuellen Bewertungskontext wissen sollten.

Zalando-Aktie: 2021, das Q4 und die Prognose

Wie das Management der Zalando-Aktie für das vierte Quartal zeigen kann, gab es mehrere Meilensteine, die man erreichen konnte. Alleine der Umsatz kletterte um 20 % im Jahresvergleich auf 3,1 Mrd. Euro, was ein sehr solides Wachstum gewesen ist. Mit einem Gross Merchandise Volume in Höhe von 4,3 Mrd. Euro und einem Wachstum von 24 % im Jahresvergleich ließ man sich gleichsam nicht lumpen.

Für das Geschäftsjahr 2021 liegt der Umsatz damit bei 10,35 Mrd. Euro, was einem Plus von 23,1 % im Jahresvergleich entspricht. Der Warenwert hat die Schwelle von 14,34 Mrd. Euro geknackt, was ein hohes Volumen ist. Mit einem bereinigten EBIT von 468,4 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 4,5 % ist das Unternehmen profitabel. Der Nettogewinn liegt hingegen bei 234,5 Mio. Euro, was einem moderaten Plus im Vergleich zum Vorjahreswert von 226,1 Mio. Euro entspricht.

Auch das Ökosystem wächst weiter. Mit über 2,21 Mrd. Site Visits im vierten Quartal hat die Zalando-Aktie auch die Zwei vor dem Komma geknackt. Zudem existieren nun 48,5 Mio. aktive Kunden, die im Gesamtjahr 252,2 Mio. Bestellungen aufgegeben haben und im Durchschnitt 5,2-mal pro Jahr bestellen. Der durchschnittliche Warenwert je Bestellung ging leicht auf 56,9 Euro im Geschäftsjahr 2021 zurück. Aber insgesamt zeigen viele Zahlen in eine richtige Richtung.

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet das Management der Zalando-Aktie nun mit einem Wachstum beim Gross Merchandise Volume von 16 bis 23 %. Sowie beim Umsatz mit einer weiteren Steigerung von 12 bis 19 %. Auch das EBIT soll sich in einer Spanne zwischen 430 und 510 Mio. Euro bewegen, was grundsätzlich auch Stagnation beinhalten könnte.

Reicht das …?!

Das Management der Zalando-Aktie legt ein eigentlich so weit solides Zahlenwerk vor. Insgesamt hat es erneut ein qualitatives Wachstum gegeben, das bis ins vierte Quartal anhält. Problematisch ist weiterhin das Gewinnwachstum, das nicht gleichrangig zum Umsatzwachstum zulegte. Sowie die Prognose und deren unterer Schwellwert für das Jahr 2022, der vielleicht zu wenig ist.

Trotzdem gibt es die Aktie jetzt für eine Marktkapitalisierung von 14,7 Mrd. Euro. Für die Chance, Europas führenden E-Commerce-Akteur im Modeversandhandel zu kaufen, ist mir das weiterhin eine eher preiswerte Bewertung. Aber die Profitabilität und die zukünftigen Wachstumsraten gilt es vermehrt im Auge zu behalten.

