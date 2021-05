Zalando-Aktie: Problematisch hohe Manager-Gehälter …?!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) hat 2020 und auch im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2021 gezeigt: Die Wachstumsgeschichte ist überaus intakt. Umsätze und Gross Merchandise Volume wachsen deutlich zweistellig. Auch auf Basis des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern ist der E-Commerce-Akteur inzwischen profitabel. Eine insgesamt tolle operative Entwicklung.

Hinter der Zalando-Aktie stecken natürlich schlaue Köpfe, die den E-Commerce-Akteur konsequent weiterentwickeln. Die Funktionäre wollen für ihr Wirken natürlich auch bezahlt werden. Dabei wird derzeit diskutiert, ob ihr Engagement fair bezahlt ist. Oder aber ob die Managergehälter und insbesondere die Boni falsche Anreize setzen.

Zalando-Aktie: Zu hohe Manager-Gehälter?

Die Gehälter der Top-Manager hinter der Zalando-Aktie sind und bleiben vom Grundgehalt her eigentlich vergleichsweise gering. Das Trio, das zumindest bis zur Hauptversammlung dieses Jahres die Geschicke des E-Commerce-Akteurs lenkt, kommt fix auf ein Jahresgehalt von 65.000 Euro. Ein eher geringes Grundgehalt, das die Funktionäre eintüten.

Das, was für sie das Salz in der Suppe und vermutlich auch ein spezieller Anreiz sein dürfte, sind die Boni, die ihnen das erfolgreiche Wirken beschert. So erhält der scheidende Co-CEO Rubin Ritter beispielsweise für das vergangene Geschäftsjahr 2020 variable Zahlungen in Höhe von 53,3 Mio. Euro. Die beiden ehemaligen Gründer hinter der Zalando-Aktie, Robert Gentz und David Schneider, erhalten hingegen jeweils 40,5 Mio. Euro. Eine Stange Geld, die das eher mickrige Grundgehalt natürlich ansprechend aufstockt.

Weitere Top-Funktionäre verdienen ebenfalls gut. Ihre Boni belaufen sich beispielsweise auf 12 Mio. Euro (CFO) oder aber 11,4 Mio. Euro (Produkt- und Operativ-Chef). Das zeigt, dass das Gehaltsgefüge mit den Bonuszahlungen grundsätzlich starke Anreize setzt. Oder aber hoch ist, im Vergleich.

Ist das etwa zu hoch …?

Foolishe Investoren könnten jetzt natürlich berechtigterweise fragen: Ist das zu hoch für die Zalando-Aktie und auch mit Blick auf die Renditen für Investoren? Grundsätzlich ist das Gehalt natürlich hoch, keine Frage. Die Kernfrage ist jedoch, ob die Arbeit das auch wert ist.

Mit Blick auf die Zalando-Aktie, das starke Wachstum und das Herausbilden eines Ökosystems bin ich grundsätzlich der Meinung: Ja, das kann man durchaus sagen. Den Investoren haben die Anteilsscheine speziell im letzten Börsenjahr 2020 eine starke Rendite eingebracht. Immerhin ist auch der Sprung in die schwarzen Zahlen gelungen und das inzwischen auf eine sehr nachhaltige Basis.

Die Arbeit der Top-Funktionäre ist jedenfalls gut und ich sehe es inzwischen so, dass gebundene Kompetenz natürlich etwas kostet. Die Zalando-Aktie ist jedenfalls auf einem richtigen, guten Weg und das ist, was eigentlich zählt.

Der Artikel Zalando-Aktie: Problematisch hohe Manager-Gehälter …?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Motley Fool Deutschland 2021