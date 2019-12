Zalando Aktie: Neuer buchbarer Service für Kunden!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Am Donnerstag gab es eine Neuigkeit von Zalando – „pünktlich zur Weihnachtszeit", wie es vom Unternehmen hieß. Und zwar kündigte Zalando an, „ab sofort" in gut 30 deutschen Städten die „Lieferung am gleichen und nächsten Tag als buchbaren Service für Kunden" anzubieten. Das passt natürlich gut zu unserer tendenziell schnelllebigen Zeit. Entsprechende Bestellungen können „gegen eine geringe Gebühr" so aufgegeben werden, ...



