Zalando-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Aktie des Modeversandhändlers und DAX-Neulings Zalando ist in den letzten Tagen im Zuge der Krise beim chinesischen Immobilienkonzern Evergrande unter die Räder gekommen. Nach drei Verlusttagen in Folge erreichte das Papier am Mittwoch ein 4-Monats-Tief bei 85,22 Euro. Am Donnerstag sieht es kurz vor Handelsschluss nach einem Tagesgewinn aus. Zur Stunde notiert der Wert bei 88,18 Euro mit 2,49 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



