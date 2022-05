Zalando-Aktie: KUV 1 bis Jahresende?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) notiert noch immer auf einem günstigen Niveau. Foolishe Investoren kennen vielleicht nicht unbedingt den Aktienkurs, der zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bei 35,00 Euro liegt. Dafür jedoch vermutlich das Kurs-Umsatz-Verhältnis, das mit einem Wert von unter 1 sehr preiswert erscheint.

Der breite Markt scheint bei der Zalando-Aktie einzupreisen, dass es weiterhin kaum profitables Wachstum gibt. Um fair zu sein: Das ist eine Baustelle. Aber eine, die in Anbetracht eines positiven Nettoergebnisses in zwei Geschäftsjahren in Folge nicht zu verstrickt ist. Gewinnwachstum wäre auch später denkbar. Ein intaktes Umsatzwachstum (wenn auch nicht im ersten Quartal) und ein Megatrend-Markt mit dem E-Commerce können eine günstige Perspektive unterstreichen.

Es wirkt weiterhin fast aberwitzig, das zu sagen. Aber sollte die Zalando-Aktie auf ein vermeintlich faires bis günstiges Kurs-Umsatz-Verhältnis von lediglich 1 kommen, so können Foolishe Investoren eine zweistellige prozentuale Kursrendite einstreichen. Hier die einfache Rechnung mit einer weiteren Wendung.

Zalando-Aktie: Das hieße ein KUV von 1!

Die Zalando-Aktie kam im Geschäftsjahr 2021 auf einen Umsatz von aufgerundet 10,4 Mrd. Euro. Bei einer Marktkapitalisierung von derzeit 9,2 Mrd. Euro (ebenfalls leicht aufgerundet), erhielten wir direkt ein mögliches Kurspotenzial von 13 %, wenn der E-Commerce-Akteur dieses Bewertungsmaß erreichen sollte. Das erscheint mir kurzfristig und im Rahmen eines Rebounds als mögliches Szenario.

Aber das ist nicht alles. Auch wenn das Umsatzwachstum im ersten Vierteljahr zunächst pausierte, rechnet das Management in diesem Jahr mit einem weiteren Wachstum von mindestens 12 %. Das bedeutet, dass bis Ende des Geschäftsjahres 2022 weitere Kursgewinne möglich wären. Erneut der Hinweis: Um lediglich auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1 zu kommen. Auch ein solches wäre womöglich preiswert und würde theoretisch eher einen Stagnationskurs einpreisen.

Einziges Hindernis bei der Zalando-Aktie könnten wiederum schwächelnde Nettoergebnisse sein. Sollte der E-Commerce-Akteur erneut in die roten Zahlen rutschen, so wäre auch eine gemischtere Performance möglich. Wie gesagt: Der Markt mag im Moment vieles nicht, was nicht profitabel wächst.

Premium und mittelfristige Prognose

Aber denken wir die Zalando-Aktie weiter. Es gibt schließlich die mittelfristige Prognose, wonach der E-Commerce-Akteur bis zum Jahre 2025 auf ein Gross Merchandise Volume von 30 Mrd. Euro kommen möchte. Ausgehend vom 2021er-Niveau sollte es, bis zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1 auch zu diesem Zeitpunkt, durchaus ein Verdopplungspotenzial geben. Zudem dürften die Investoren geneigt sein, langfristig etwas mehr Premium in die Bewertung einzupreisen. Insbesondere wenn ein weiterhin intaktes Umsatzwachstum bestätigt werden kann.

Vielleicht zeigt dieser Überblick erneut, dass die Zalando-Aktie Potenzial besitzt. Gewinnwachstum hin oder her, alleine der Umsatz ist eine entscheidende Referenzgröße, um jetzt die Bewertung zu definieren, die wirklich nicht teuer anmutet.

Der Artikel Zalando-Aktie: KUV 1 bis Jahresende? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

