Zalando-Aktie: Ist jetzt der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen?

Bei Zalando (WKN: ZAL111) laufen die Geschäfte besser als je zuvor. Passend dazu hat die Aktie im neuen Jahr ihre Rekordjagd fortgesetzt. Inzwischen kostet ein Anteilsschein schon 93 Euro (Stand: 15.01.2021). Innerhalb der vergangenen 12 Monate hat sich der Aktienkurs verdoppelt und die Bewertung des Konzerns auf über 20 Mrd. Euro gesteigert. Ist es deshalb jetzt schon zu spät, einzusteigen? Oder stehen die besten Zeiten noch bevor?

Zalando wächst und wächst

Dass Zalando die besten Zeiten noch bevorstehen, daran besteht kaum Zweifel. Praktisch seit der Gründung wächst das Unternehmen unaufhörlich. Im vergangenen Jahr hat sich dieser Trend weiter fortgesetzt, sodass letztendlich ein weiteres Rekordergebnis erzielt worden sein dürfte. Die konkreten Zahlen für das gesamte vergangene Geschäftsjahr werden aber erst im März veröffentlicht. Zu dem Zeitpunkt dürfte es dann auch eine Prognose für das laufende Jahr geben.

Und diese Prognose sollte es in sich haben. Denn an der Börse ist Zalando angesichts des ordentlichen Wachstums und des offensichtlichen Potenzials bereits sehr großzügig bewertet. Zumindest, wenn man die Kennzahlen des Geschäftsjahres 2019 als Basis verwendet.

In dem Geschäftsjahr hat Zalando einen Gewinn je Aktie von 0,39 Euro erreicht. Beim aktuellen Aktienkurs ergibt das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von wahnsinnigen 258! Aber an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt. Die Bewertung des Unternehmens hat wenig mit den vergangenen Gewinnen zu tun. Die zukünftigen Gewinne sind entscheidend. Und wohin die Reise gehen wird, zeigt sich bereits jetzt. Denn allein in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres hat Zalando bereits einen Gewinn von 0,36 Euro je Aktie erreicht. Im Vorjahr lag das Ergebnis im gleichen Zeitraum nur bei 0,06 Euro!

Hier zeigt sich deutlich, dass Zalando von seiner Größe profitiert. Inzwischen können scheinbar Skaleneffekte genutzt werden, sodass der Gewinn schneller steigt als der Umsatz. Wenn sich die Entwicklung in dem Tempo fortsetzt, werden schon in wenigen Jahren Gewinne von mehreren Euro je Aktie erreicht.

Wenn es erst mal so weit ist, könnte sich die Aktie beim aktuellen Kurs tatsächlich noch als Schnäppchen entpuppen. Aber bis dahin muss alles reibungslos laufen.

Aktienkurs in schwindelerregender Höhe

Denn trotz der soliden Performance ist es schwierig, sich vorzustellen, dass die Aktie in naher Zukunft noch sehr viel weiter steigen kann. Dazu müsste die Prognose für das laufende Jahr wohl deutlich über den Erwartungen liegen. Denn aktuell scheint der Kurs schon sehr hohe Erwartungen an die zukünftige Entwicklung zu beinhalten.

Spannend wird es auf jeden Fall. Beispielsweise wird sich zeigen müssen, ob Zalando im vergangenen Jahr von den diversen Lockdowns profitiert hat und sich dadurch ein einmaliger Wachstumsschub ergeben hat.

Sollte das der Fall sein, dürfte sich das Wachstum im Laufe dieses Jahres deutlich abschwächen. Für den Aktienkurs würde das nichts Gutes bedeuten. Jede verfehlte Prognose oder auch nur eine sonstige Nachricht, die als schlechtes Zeichen für Zalando interpretiert wird, kann bei solch einer Bewertung zu einem steilen Kurssturz führen. Aber genau daraus könnte eine interessante Einstiegsgelegenheit werden. So oder so wird Zalando noch über Jahre weiter wachsen können, denn der Markt ist riesig und wächst. Nur das Wachstumstempo ist unbekannt. Auf lange Sicht dürfte die Zalando-Aktie daher eine gute Investition sein, wenn das Wachstumstempo gehalten werden kann.

