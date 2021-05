Zalando-Aktie: Eine Top-Performance!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie gehörte gestern mit einem Plus von fast sechs Prozent zu den Tagesgewinnern an den deutschen Börsen. In den letzten zwölf Monaten zeigte die Aktie des Online-Händlers eine sehr respektable Performance. Der Kurs der Zalando-Aktie hat sich in diesem Zeitraum von ca. 45 Euro auf 88 Euro fast verdoppelt. Damit stellt die Aktie des Online-Modehändlers die deutschen Aktienindizes locker in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!