Zalando Aktie: Da hilft auch der größte Optimismus nichts!

Zalando will neue Kundengruppen erschließen: Im Rahmen der Bilanzveröffentlichung am Donnerstag kündigte der Online-Händler den Einstieg ins Luxussegment an. „Insbesondere jüngere Kundinnen und Kunden kombinieren gerne hochwertige Modemarken mit Sport- und Designerstücken. Die Premium-Kategorie ist in den letzten Monaten am schnellsten gewachsen und wir sehen ein großes Potenzial, darauf aufzubauen“, betonte Zalando-Vize-Chef David Schneider.

Darüber hinaus werde man das Geschäft mit Secondhand-Mode



