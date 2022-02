Zalando-Aktie im Crash: Ist ein KUV von 1 für 2022 möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) befindet sich weiterhin im Crash. Allerdings vielleicht auf einem Niveau, das etwas gefestigter ist. Immerhin scheint sich die Marke von 65 Euro oder um diesen Wert ein wenig zu stabilisieren. Wobei das natürlich auch nur eine Momentaufnahme sein muss.

Eine Marktkapitalisierung in Höhe von 17,2 Mrd. Euro ist für mich ein vergleichsweise geringer Wert. Aber ist auch die fundamentale Bewertung ansonsten eher preiswert? Ja, vielleicht sogar ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von lediglich 1 in diesem Geschäftsjahr 2022 eine Option? Riskieren wir einen Blick auf fundamentale Kennzahlen, das Wachstum und die Faktoren, die noch unbekannt sind.

Zalando-Aktie: KUV von 1 vielleicht nicht so wahrscheinlich

Die Zalando-Aktie kommt insgesamt also auf einen Börsenwert von 17,2 Mrd. Euro. Dem stand im vergangenen Geschäftsjahr 2020 ein Umsatz von rund 8 Mrd. Euro gegenüber. Innerhalb des Jahres 2021 rechnete das Management mit einem Zuwachs zwischen 26 % und 31 %. Dadurch sollten die Erlöse auf einen Wert in einer Spannbreite zwischen 10,08 und 10,48 Mrd. Euro steigen. Ohne Zweifel ein solides Wachstum. Aber für ein KUV von 1 reicht das natürlich nicht. Bestenfalls ist für das Jahr 2021 ein Wert von 1,64 gemessen an dem aktuellen Aktienkurs möglich.

Aber das Jahr 2022 sollte weiteres Wachstum mitbringen. Die wichtigste Frage ist jetzt im Moment: Wie viel Wachstum denn eigentlich? Mit einem nachlassenden Momentum ist eine Umsatzwachstumsprognose von 26 % bis 31 % womöglich nicht mehr haltbar. Es hat im Jahr 2021 schließlich schon eine Diskrepanz zwischen dem ersten Halbjahr und dem zweiten gegeben.

Zuletzt pendelte das Umsatzwachstum eher um die Marke von 20 % oder 22 %. Wenn wir diese Werte auf das Jahr 2022 projizieren, was von mir einfach mal ins Blaue geraten ist, so ist bei der Zalando-Aktie ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1 trotzdem nicht möglich. Aber: Ein Wert von unter 1,5 kann durchaus realistisch sein. Vielleicht reicht auch das mittel- bis langfristig und gemäß der weiteren Wachstumsaussichten aus, um solide Renditen einzufahren.

Wichtig: Ergebnisse!

Ein KUV von 1 oder auch 1,5 mögen günstig sein. Oder auch moderat, hierüber können wir uns mit Sicherheit ebenfalls streiten. Wichtig ist jedoch auch, was die Ergebnisse angeht. Das Management der Zalando-Aktie kann auch mit wachsenden Gewinnen und einem positiven Cashflow eine Neubewertung anstreben.

Insofern ist das zukünftige Mengenwachstum mit Sicherheit nicht weniger entscheidend. Aber man sollte dieses Wachstum auch nicht überbewerten. Ich glaube: Gewinne sind in Zukunft der wichtigere Katalysator. Sowie auch, dass sich einfach ein moderates Wachstum für den Fashion-E-Commerce-Akteur fortsetzt. Damit sollte das Fundament für solide Renditen gelegt sein. Gleichzeitig ist es die Aufgabe der Investoren, das jetzt zu beurteilen.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

