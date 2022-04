Zalando-Aktie: 50 Euro jetzt nachhaltig?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) notiert wieder über der Marke von 50 Euro. Ein wirklich bewegender Wochenstart hat die Anteilsscheine um 6,7 % klettern lassen, womit diese Marke gerissen worden ist. Bei einem Aktienkurs von ca. 50,54 Euro liegt die Aktie sogar 1 % über der Marke. Wobei jeder Investor natürlich weiß, dass das fragil sein kann.

Schauen wir daher, was kurz- und mittelfristig dafürsprechen kann, dass die Zalando-Aktie zumindest eine gute Chance besitzt, über der Marke von 50 Euro zu bleiben. Ich sehe einige positive Indikatoren, die dafür stehen können. Fangen wir am besten mit der fundamentalen Bewertung an.

Zalando-Aktie: Preiswert für eine Growth-Aktie?

Grundsätzlich ist die Zalando-Aktie auch jetzt noch eher preiswert bewertet. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 13,3 Mrd. Euro. Es gilt immer noch, dass dieses Bewertungsmaß für den führenden europäischen E-Commerce-Akteur im Fashion-Onlineversand gilt.

Allerdings ist das nicht die einzig relevante Kennzahl. Der E-Commerce-Akteur kommt bei dieser Marktkapitalisierung auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 1,3, was nicht teuer ist. Tatsächlich ist ein solches Bewertungsmaß sogar historisch günstig für die Wachstumsaktie. Ein Vergleich mit den Bewertungsmaßstäben der vergangenen Monate, Quartale und Jahre zeigt eher ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2, teilweise sogar von knapp 3.

Wir können uns natürlich darüber unterhalten, was mit Blick auf die Zalando-Aktie ein faires Bewertungsmaß ist. Ich glaube, dass für das weitere Wachstum und die mittelfristige Prognose von einem Gross Merchandise Volume von 30 Mrd. Euro bis 2024 dieses Bewertungsmaß eher günstig ist. Auch wenn ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 60 nicht unbedingt ein Schnäppchen bedeutet.

Es geht um das weitere Wachstum

Bei der Zalando-Aktie geht es gerade jetzt um das weitere Wachstum. Die bisherige Prognose lässt eine Menge Spielraum offen. Schließlich rechnet das Management mit einem Umsatzplus zwischen 12 und 19 %. Eine Spannbreite im Jahr der Normalität, die für mich vertretbar ist. aber auch zuletzt eine Menge Unsicherheit brachte.

Wenn sich zeigt, dass der Onlinehändler in diesem Geschäftsjahr 2022 ein Wachstum am oberen Ende der Spanne schafft, so kann auch das die Aktie oberhalb der Marke von 50 Euro halten. Ein Umsatzwachstum zwischen 17 und 19 % wäre für mich für ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 noch eher günstig. Zumindest scheint es realistisch, dass wir dieses Bewertungsmaß auch mittel- bis langfristig halten.

Im Endeffekt ist bei der Zalando-Aktie auch die Stimmung im Markt entscheidend. Ja, sogar neben dem Wachstum und den fundamentalen Gründen. Schafft es der E-Commerce-Akteur jedoch, stabiles Wachstum zu liefern, und der breite Markt interessiert sich wieder mehr für Growth-Aktien, so glaube ich: Diese Aktie sehen wir nicht mehr lange unter 50 Euro.

Der Artikel Zalando-Aktie: 50 Euro jetzt nachhaltig? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Motley Fool Deutschland 2022