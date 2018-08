Zahnzusatzversicherungen der Bayerischen bleiben auch im Jahr 2019 beitragsstabil

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische garantiertbei ihren Zahnzusatzversicherungen für das Jahr 2019 weiterhinBeitragsstabilität."Die Nachfrage nach diesem Testsieger-Produkt ist weiterhin extremhoch", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Es ist zugleichein Beweis für das große Vertrauen der Kunden in unser Unternehmen -und das macht uns schon ein wenig stolz."Die Stiftung Warentest verlieh der Zusatzversicherung ZahnPrestige im April 2018 die Bestnote "sehr gut" (0,5). Der Tarif derBayerischen schnitt unter den 220 getesteten Angeboten als Testsiegerab.Die Zahnzusatzversicherung der Bayerischen gibt es in den dreiLeistungsvarianten Smart, Komfort und Prestige. Der Prestige-Tarifbietet volle Kostenübernahme bei Zahnbehandlung und -ersatz. DieZahnzusatzversicherungen Prestige und Komfort enthalten außerdemKieferorthopädie in jedem Alter sowie weitergehende Maßnahmen zurSchmerzausschaltung wie Akupunktur, Narkose und Hypnose. Dieprofessionelle Zahnreinigung ist in allen Tarifen jährlich inklusive- und das ohne Wartezeit.Die Versicherung kann online (diebayerische.de/zahnfee) oderoffline abgeschlossen werden. Die Entscheidung, ob der Kundeangenommen oder aufgrund der Gesundheitsfragen abgelehnt wird, wirdsofort zu Beginn des Antragsprozesses getroffen. Das macht für Kundenund Berater den Antrag ganz einfach.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 440 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in eineraktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die QualitätsnoteA+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell