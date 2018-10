Zahnmedizin in Deutschland sorgt für 878.000 Arbeitsplätze / Neues Rechenmodell gibt Auskunft über den ökonomischen Fußabdruck dieses Bereichs

Berlin (ots) - 878.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirektvon der zahnmedizinischen Versorgung ab. Auf jeden Arbeitsplatz beiZahnärzten oder deren Zulieferern kommt durchschnittlich fast einweiterer Arbeitsplatz in anderen Bereichen. 391.000 Personen arbeitenin Praxen, Krankenhäusern oder dem Öffentlichen Gesundheitsdienst ander zahnmedizinischen Versorgung der Patienten. Die direkteBruttowertschöpfung des ganzen zahnärztlichen Systems (ambulante undstationäre Versorgung, Industrie, Handwerk und Versicherung) liegtbei rund 21,4 Mrd. Euro.Diese Zahlen ermittelte die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) aufGrundlage ihres neuen Rechenmodells, des ZahnärztlichenSatellitenkontos (ZSK), das auf der anerkannten Methodik derVolkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen basiert. Der ökonomischeFußabdruck der Zahnärzte beträgt 2,2. Das bedeutet, jeder in derZahnmedizin erwirtschaftete Euro generiert weitere 1,20 Euro inanderen Bereichen (z.B. durch Dienstleister) - somit werden insgesamt2,20 Euro erwirtschaftet. Ohne zahnärztliche Versorgung würde dasdeutsche Bruttoinlandsprodukt durch Effekte in anderen Branchen umüber 46 Mrd. Euro niedriger ausfallen.Die Ergebnisse des ZSK und weitere Zahlen zu zahnärztlichemBerufsstand und Mundgesundheit der Bevölkerung sind der aktuellenAusgabe des Statistischen Jahrbuchs der Bundeszahnärztekammer zuentnehmen.Das Statistische Jahrbuch 2017/2018 kann für 10,00 Euro zzgl.Versand über die BZÄK vorbestellt werden:www.bzaek.de/wir-ueber-uns/daten-und-zahlen.htmlRezensionsexemplare über presse@bzaek.dePressekontakt:Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: +49 30 40005-150, E-Mail:presse@bzaek.deOriginal-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuell