Zahnfüllungen: Aktualisierte Patienteninformation liegt vor Druckfassung und kostenloser PDF-Download unter www.kzbv.de

Berlin (ots) - Trotz aller Erfolge in der zahnärztlichenPrävention benötigen viele Patienten eine Zahnfüllung, wenn ihrZahnarzt eine Karies feststellt. Mit einer geeignetenFüllungstherapie kann in einem solchen Fall dann nicht nur Funktionund Form des betroffenen Zahnes wieder hergestellt, sondern aucheinem Fortschreiten der Karies vorgebeugt werden. Ebenfalls kann esvorkommen, dass eine vorhandene Füllung erneuert oder ausgetauschtwerden muss. Um Patientinnen und Patienten in diesen Fällen umfassendüber Behandlungsalternativen in der Füllungstherapie und dieLeistungen der Krankenkassen aufzuklären, hat die KassenzahnärztlicheBundesvereinigung (KZBV) ihre Patienteninformation "Zahnfüllungen -Was Sie als Patient wissen sollten" in einer aktualisierten Auflagevorgelegt."Bereits seit Jahren ist die Zahl der Zahnfüllungen stetigrückläufig. Dies ist nur ein Indiz für die weitere Verbesserung derMundgesundheit der Bevölkerung und das Ergebnis der erfolgreichenUmorientierung hin zu einer präventionsorientierten zahnmedizinischenVersorgung. Jedoch lautet die Diagnose nach zahnärztlichenUntersuchungen auch heute noch oft 'Karies!'. Um gemeinsam mit demZahnarzt über die individuelle Therapie entscheiden zu können, ist eswichtig, dass Patienten umfassend über Behandlungsmöglichkeiteninformiert sind", sagte Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender desVorstandes der KZBV.Die grundlegend überarbeitete Broschüre berücksichtigt denderzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand und gibt Hinweise zurKarieserkrankung und -vorbeugung, klärt über unterschiedlicheFüllungsmaterialien auf und informiert über die Möglichkeiten derKostenübernahme durch gesetzliche Krankenkassen.Die aktualisierte Broschüre kann ab sofort unterwww.kzbv.de/informationsmaterial in gedruckter Form bestellt und alskostenlose PDF-Datei abgerufen werden. Die neu gestaltete undinhaltlich ergänzte Broschüre steht neben einer Ausgabe in Deutsch absofort auch in den Sprachen Türkisch und Russisch zu Verfügung.