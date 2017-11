Zahnärztliche Heilmittel: So verschreiben Sie richtig / Informationsangebot für Praxen und KZVen

Berlin (ots) - Seit Juli dieses Jahres ist die neue zahnärztlicheHeilmittel-Richtlinie in Kraft, die die KassenzahnärztlicheBundesvereinigung (KZBV) als stimmberechtigte Trägerorganisation imGemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) durchgesetzt hatte. Mit derRichtlinie als verbindliche Rechtsgrundlage könnenVertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte Heilmittel im Rahmen derGesetzlichen Krankenversicherung (GKV) verordnen. DerHeilmittel-Katalog ist dabei fachlich ganz auf die spezifischenErfordernisse der zahnärztlichen Versorgung zugeschnitten.Multimediales Informationsangebot der KZBVUm den Praxen den Umgang mit den neuen Regelungen zu erleichtern,hat die KZBV ein umfangreiches, multimediales Informationsangeboterstellt. So erläutert die Broschüre "Die zahnärztlicheHeilmittelverordnung - So verschreiben Sie richtig" detailliert denRichtlinientext, die Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen sowiedie konkrete Umsetzung der Heilmittelverordnung und gibt praktischeAusfüllhinweise zum entsprechenden Vordruck "ZahnärztlicheHeilmittelverordnung".In der Publikation sind darüber hinaus eine Kurzerläuterung sowieeine Zusammenstellung der wichtigsten Fragen und Antworten zu demThema verfügbar. Abgerundet wird das Infopaket durch eineMusterpräsentation für die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen)zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie ein jetztgestartetes, digitales Erklärprojekt auf der Website der KZBV.Mittels anschaulicher Fallbeispiele zur Erstverordnung,Folgeverordnung und zur Verordnung von Heilmitteln außerhalb desRegelfalls wird dabei der konkrete Umgang mit der Richtlinie und dasAusfüllen des Verordnungsformulars erläutert.Hintergrund: Die zahnärztliche Heilmittel-RichtlinieVertragszahnärzten war es bis zum Inkrafttreten der Richtlinie aufGrundlage der ärztlichen Heilmittel-Richtlinie möglich, Heilmitteldann zu verordnen, wenn diese zur Ausübung der Zahn-, Mund-, undKieferheilkunde gehören. Jedoch kamen dabei immer wieder Fragen auf,welche Heilmittel im Einzelfall verordnet werden können. Um vordiesem Hintergrund eine einheitliche Rechtsgrundlage zu schaffen,hatte die KZBV im Jahr 2014 mit einem entsprechenden Antrag - der imG-BA beschlossen worden war - erreicht, dass die Besonderheiten dervertragszahnärztlichen Versorgung künftig mit einem eigenenHeilmittel-Katalog für den vertragszahnärztlichen Sektorberücksichtigt werden.Bezugsquellen der InformationsmaterialienDie Heilmittel-Broschüre im pdf-Format zum Download undSelbstausdruck, die ergänzenden Erläuterung, die Fragen undAntworten, die zahnärztliche Heilmittel-Richtlinie selbst sowieinsbesondere das neue digitale Erklärprojekt können unterwww.kzbv.de/heilmittel-richtlinie-zahnaerzte abgerufen werden.Pressekontakt:Kai FortelkaTel: 030 2801 79 27Email: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell