Zahnärztliche Behandlungsqualität: Fakten statt Vermutungen Patientensicherheit hat Priorität

Berlin (ots) - Krankenkassen und Medizinische Dienste wartenregelmäßig mit Rankings und Reporten zur medizinischenBehandlungsqualität auf. Bei diesen wissenschaftlich anmutendenDatensammlungen ist dann jedoch häufig auch von "angenommenen"Behandlungsfehlern und vermeintlichen "Dunkelziffern" die Rede.Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes derKassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV): "Diesegebetsmühlenartig vorgetragenen Warnungen haben sich in ihrerWahrnehmung und Wirkung längst verschlissen. In Arzt- undZahnarztpraxen arbeiten Menschen, denen trotz hoherQualitätsstandards Fehler unterlaufen können. Der Berufsstandunternimmt jede Anstrengung, um immer die bestmögliche Versorgung zubieten. Alle Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte und auch dasPraxispersonal leben mit Ernsthaftigkeit und Akribie eine konsequenteFehlervermeidungskultur nach dem Grundsatz "Jeder Fehler ist einer zuviel". Die Sicherheit der Patienten hat für uns - eine der amhäufigsten konsultierten Facharztgruppen - absolute Priorität!" Demimmensen Behandlungsaufkommen - 93 Millionen Fälle von allgemeinen,konservierenden und chirurgischen Behandlungen, 114 MillionenBehandlungen in allen zahnärztlichen Leistungsbereichen im Jahr 2016- stehen meist nur wenige vermutete und noch weniger belegteBehandlungsfehler gegenüber, betonte Eßer. "Krankenkassen undMedizinische Dienste sollten daher ihr ausuferndes Berichtswesenkritisch hinterfragen, um das Vertrauen in die Versorgung mitPR-Ritualen und Statistiktricks nicht weiter zu beschädigen. Stattdie Heilberufe permanent mit erhobenem Zeigefinger zu belehren, wärendie dafür nötigen Ressourcen besser eingesetzt, um das Verhältnis derKassen zu Patienten, Versicherten und zu den 42.000 Zahnarztpraxen zuverbessern."- Zu den wichtigsten Instrumenten der Qualitätsförderung zählt dasbundesweite Netz von Beratungsstellen bei KZVen und Kammern, diekostenlos und fachlich kompetent Auskunft geben zuBehandlungsmethoden, Therapiealternativen, Kostenübernahme,Zweitmeinungsverfahren und Risiken bei bestimmten Eingriffen.- Das Berichts- und Lernsystem "CIRS dent - Jeder Zahn zählt!"trägt aktiv zur Patientensicherheit bei. Zahnärzte können dabei vonunerwünschten Ereignissen im Praxisalltag online berichten und sichaustauschen.- Auch das einvernehmliche Gutachterverfahren für dievertragszahnärztliche Versorgung dient direkt den Patienten. Alsbewährte Form der Überprüfung und Sicherung der Behandlungsqualitätist es bei Patienten, Zahnärzten und Kostenträgern anerkannt.- Die Vertragszahnärzteschaft beteiligt sich aktiv an derEntwicklung von Leitlinien und sichert damit eine Behandlung, diesich am wissenschaftlichen Erkenntnisstand ausrichtet. Zahnärztebilden sich über den gesetzlichen Rahmen hinaus fort und erweiternihre Behandlungskonzepte. Das sichert Patienten die Teilhabe amzahnmedizinischen Fortschritt. Des Weiteren besteht eine Vielzahlverpflichtender Maßnahmen der Qualitätssicherung in Form von Gesetzenund Richtlinien.- Last but not least: Zahnärzte sind laut Arztsuche "Weisse Liste"äußerst beliebt - ein Indikator für eine gute Behandlungsqualität.Vier von fünf Patienten würden ihren Zahnarzt weiterempfehlen. DieGesamtzufriedenheit ist damit höher als bei Haus- und Fachärzten.Ähnliche Spitzenwerte erzielen Zahnärzte beim Patientenbarometer desPortals "Jameda". Demnach sind sie die mit Abstand beliebtesteArztgruppe und landen auf der Bewertungsskala zuletzt mit klaremVorsprung auf Platz 1.Hintergrund: Zahnärztliche QualitätsförderungDie Grafik "Das System der vertragszahnärztlichenQualitätsförderung" stellt die Vielzahl der Maßnahmen zu Steigerungder Behandlungsqualität in den Praxen leicht verständlich dar.Informationen über das Berichts- und Lernsystem "CIRS dent - JederZahn zählt!" von KZBV und Bundeszahnärztekammer können unterwww.cirsdent-jzz.de abgerufen werden. Informationen zurZahnärztlichen Patientenberatung und zum Gutachterwesen sind unterwww.patientenberatung-der-zahnaerzte.de sowie unter www.kzbv.deverfügbar.Pressekontakt:Kai FortelkaTel: 030 28 01 79 27Email:presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell