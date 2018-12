Zahlungsrisiko: Milder Herbst verursacht stürmische Zeiten in der Textilbranche

Köln (ots) - Eine interne Analyse des Kreditversicherers Atradiuszeigt, dass das Zahlungsrisiko bei deutschen Bekleidungshändlernkurzfristig spürbar ansteigen könnte. Eine der Ursachen hierfür: dieaußergewöhnlich warmen Temperaturen in den Herbstmonaten. Diese habendie Umsätze mit Winterartikeln bei zahlreichen Anbietern starkgebremst. Sollte das Wetter in diesem Winter insgesamt mild bleiben,könnte das die Zahl der Zahlungsausfälle und -verzögerungen beiLieferanten sowohl von stationären als auch vonOnline-Kleidungshändlern in den kommenden Monaten noch einmalerhöhen."Nachdem im Textilhandel bereits das Sommergeschäft aufgrund derzum Teil extremen Hitze bescheiden lief und das Herbstgeschäft hinterden Erwartungen zurückgeblieben ist, hat nun auch das Schlussquartal2018 schwierig begonnen", sagt Michael Karrenberg, Regional DirectorRisk Services Germany, Central, North, East Europe & Russia/CIS vonAtradius. "Die geringeren Umsätze schwächen viele Abnehmer derBranche, die in Deutschland insgesamt zu den anfälligsten fürForderungsausfälle gehört. Ein Grund hierfür ist die häufig geringeEigenkapitalausstattung vieler Textilunternehmen. Gleichzeitigstellen die hohen Mieten für Geschäftsräume in vielen Städten sowiedie langfristigen Laufzeiten von Mietverträgen eine große Belastungfür stationäre Anbieter dar. In den vergangenen Jahren ist zudem dieKonkurrenz durch das zunehmende Online-Geschäft gestiegen. Das hatdie Margen gedrückt. Die warmen Temperaturen bis in den Novemberhaben jetzt dazu geführt, dass viele Konsumenten noch keineWinterbekleidung kaufen. Je länger das milde Wetter anhält, destostürmischer dürften bald die Zeiten bei den Textilhändlern werden."Textilbranche: warme Temperaturen nicht der einzige RisikogrundDie Bekleidungsbranche gehört - neben der Baubranche - zu denrisikoreichsten im deutschen Abnehmerportfolio von Atradius. DasWetter ist aber nicht der einzige Grund, warum zahlreiche Abnehmeraus dem Bereich derzeit unter erhöhtem Druck stehen. Aus Sicht desKreditversicherers tragen dazu weiterhin die nicht mehrmarktgerechten Geschäftsmodelle vieler Unternehmen bei. "Ein großerTeil der Branchenakteure muss sich neu aufstellen, wenn sie ihrenfinanziellen Verpflichtungen auch künftig nachkommen wollen", sagtMichael Karrenberg.Dazu gehöre, so die Einschätzung der Atradius-Handelsexperten,eine optimale Verzahnung von Online-Vertrieb und stationärer Präsenzsowie - wichtiger denn je - eine effizient aufgestellte Logistik."Wir haben zuletzt auch vermehrt positive Entwicklungen gesehen beiFirmen, die diesen Weg gegangen sind", erläutert Michael Karrenberg.Dass Kunden Waren einer Firma online bestellen können, daran kommeheute kein Modeanbieter mehr vorbei. Gleichzeitig möchten vieleKonsumenten den Kauf von Mäntel oder Mützen vor Ort erledigen und dieProdukte vorab begutachten. "Auf dieses Kaufverhalten müssen sichHändler einstellen. Einige stationäre Anbieter starten vor diesemHintergrund bereits Kooperationen mit reinen Online-Häusern. ErsteErgebnisse deuten darauf hin, dass das eine Lösung sein könnte."Effiziente Logistik: das A und OEine ineffiziente Logistik ist gerade bei reinen Online-Händlernein häufiger Grund für sinkende Margen und finanzielle Engpässe.Michael Karrenberg: "Im Online-Bereich ist die Retouren-Quote sehrhoch. Fälle, in denen ein Käufer beispielsweise von einem Schuhmodelldrei Paare in unterschiedlichen Größen bestellt und zwei davon wiederzurückschickt, kommen sehr häufig vor. Dem Anbieter stehen diesePaare jedoch erst einmal nicht zum Verkauf zur Verfügung.Gleichzeitig erhöht sich sein Lager- und Transportaufwand. Imschlechtesten Fall übersteigen die Kosten die Einnahmen aus demGeschäft."Auch betrügerisches Verhalten, wie zum Beispiel das Zurückschickeneines Kleides nach einmaligen Tragen, belastet die Liquidität derAnbieter. Solche Waren können - wenn überhaupt - nur noch zu einemdeutlich niedrigeren Preis als den ursprünglich kalkuliertenangeboten werden.Profitable EigenmarkenDie Risikoexperten von Atradius haben zuletzt Fälle von inSchieflage geratenen Bekleidungsanbietern beobachtet, die ihrGeschäftsergebnisse durch einen stärkeren Fokus auf Eigenmarkenwieder verbessern konnten. Michael Karrenberg: "Eigenmarkenverbessern die Margen des Anbieters und wirken sich positiv auf dieLiquidität aus. Und das wiederum verbessert die Zahlungsfähigkeit."In der Risikoanalyse prüft Atradius - wie in jeder Branche - Abnehmeraus dem Textilbereich individuell auf Grundlage von finanziellenDaten und schaut sich auch die Investorenstruktur hinter denAbnehmern genau an.Auf www.atradius.de können Sie im Menüpunkt "Publikationen"aktuelle Analysen des Kreditversicherers über Forderungsrisiken inunterschiedlichen Branchen und Ländern kostenfrei herunterladen.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,Bürgschaften und Inkassodienstleistungen mit einer strategischenPräsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenenKreditversicherungs-, Bürgschaften- und Inkasso-Produkte schützenUnternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Warenund Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied der GrupoCatalana Occidente (GCO.MC), einer der größten Versicherer in Spanienund einer der größten Kreditversicherer der Welt. WeitereInformationen finden Sie online unter www.atradius.dePressekontakt:Atradius Kreditversicherung,Niederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros yReasegurosAstrid GoldbergPressesprecherinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2210E-Mail: astrid.goldberg@atradius.comStefan DeimerPressereferentTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2016E-Mail: stefan.deimer@atradius.comOriginal-Content von: Atradius, übermittelt durch news aktuell