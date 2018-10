Zahlungsdienstleister Wirecard will bis zum Jahr 2025 kräftig wachsen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

ASCHHEIM/LONDON (dpa-AFX) - Der Zahlungsdienstleister Wirecard setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele für die erste Hälfte des nächsten Jahrzehnts.



Bis zum Jahr 2025 will der jüngst in den Dax aufgestiegene Konzern Zahlungen im Umfang von mehr als 710 Milliarden Euro durchführen, wie er am Dienstag vor einer Veranstaltung in London mitteilte. Der Konzernumsatz soll auf mehr als 10 Milliarden Euro, der operative Gewinn (Ebitda) auf über 3,3 Milliarden Euro steigen. Dabei setzt Vorstandschef Markus Braun vor allem auf die Verbindung von Zahlungen im Internet, über Mobilgeräte und an Ladenkassen sowie datengestützte Zusatzleistungen. Die Aktie legte vorbörslich um mehr als zwei Prozent zu.

Zugleich bestätigte Wirecard seine jüngst angehobenen Ziele für das Jahr 2020. So peilt das Management weiterhin Zahlungen von mehr als 215 Milliarden Euro und einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden Euro an. Im vergangenen Jahr waren es 1,5 Milliarden. Auch das Gewinnziel für 2018 steht: Das Ebitda soll weiterhin 530 bis 560 Millionen Euro erreichen./stw/jha/