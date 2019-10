Zahlungsausfälle bei deutschen Unternehmen verdreifachen sich innerhalb eines Jahres

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Lieferanten und Dienstleisterin Deutschland haben in den vergangenen zwölf Monaten drei Mal soviele Zahlungsausfälle erlitten wie noch im Jahr zuvor. Das geht ausder aktuellen Studie "Zahlungsmoralbarometer" des internationalenKreditversicherers Atradius für das westeuropäische Firmengeschäfthervor. Demnach stieg bei deutschen Unternehmen der Gesamtwert derForderungen, die am Ende eines Geschäftsjahres unbezahlt waren undabgeschrieben werden mussten, auf 2,1 % an. In der Vorjahresbefragunglag der Wert noch bei 0,7 %.Atradius hat für seine jetzt veröffentlichte Zahlungsmoralstudiewieder mehr als 2.700 Unternehmen in 13 westeuropäischen Ländern nachihren Zahlungserfahrungen in den vergangenen zwölf Monaten befragt.Die Ergebnisse zeigen: Nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganzWesteuropa ist das Forderungsrisiko zuletzt beträchtlich gestiegen.So nahm auch im regionalen Durchschnitt der Wert der Außenstände, dieUnternehmen als uneinbringlich abschreiben mussten, innerhalb vonzwölf Monaten von 1,3 % auf 2,2 % zu."Forderungsausfälle im niedrigen einstelligen Prozentbereichklingen erst einmal nicht verheerend - sie können aber beträchtlicheAuswirkungen auf die finanzielle Stabilität eines Unternehmenshaben", erläutert Dr. Thomas Langen, Senior Regional DirectorDeutschland, Mittel- und Osteuropa von Atradius. Wie groß dieAuswirkungen eines vermeintlich kleinen Ausfalls bereits sein können,zeigt folgendes Rechenbeispiel: Um einen Forderungsverlust von 5.000Euro zu kompensieren, muss ein Unternehmen mit einer Umsatzrenditevon 2,5 % schon einen Mehrumsatz von 200.000 Euro erwirtschaften.Höheres Forderungsrisiko gegen sinkende NachfrageDas aktuelle Zahlungsmoralbarometer liefert auch eine möglicheErklärung für den Anstieg der Zahlungsausfälle bei westeuropäischenUnternehmen: Sie haben sich zuletzt deutlich häufiger den Risikeneines Zahlungsausfalls ausgesetzt. So gewährten die von Atradiusbefragten deutschen Unternehmen in den vergangenen MonatenZahlungsziele bei 59,3 % ihrer Geschäfte. Ein Jahr zuvor wurde nurbei 24,7 % des Umsatzvolumens die Zahlungsmodalität "auf Rechnung"vereinbart. Auch in anderen westeuropäischen Ländern ist dieBereitschaft für Lieferantenkredite stark gestiegen. WarenZahlungsziele in der Region in der Vorjahresstudie nur bei insgesamt41,4 % des Umsatzes seitens der Lieferanten und Dienstleisterakzeptiert worden, stieg der Wert jetzt auf 60,4 % an."Viele deutsche Unternehmen haben das Abkühlen der Weltwirtschaftin den vergangenen Monaten deutlich zu spüren bekommen und reagiert",sagt Dr. Thomas Langen. "Um Umsätze in Zeiten verhaltener Nachfragezu sichern, gehen sie mehr Risiken ein und gewähren zunehmendZahlungsziele im härter werdenden Wettbewerb um Aufträge und Kunden.Gleichzeitig geben die höheren Ausfälle aber einen klaren Hinweisdarauf, dass die Liquidität ihrer Abnehmer zuletzt gesunken ist. DieUnsicherheiten dürften daher künftig auch weiter zunehmen."Vor allem deutsche Unternehmen wollen Risiken nicht zu groß werdenlassenDie jüngste Atradius-Zahlungsmoralstudie zeigt auch die Bemühungenbesonders von deutschen Unternehmen, das eigene Liquiditätsrisiko beizunehmenden Lieferantenkrediten nicht zu groß werden zu lassen. Sohat sich die durchschnittliche Länge der Zahlungsfristen gegenüberder Vorjahresstudie kaum geändert: Bei den befragten deutschenUnternehmen betrug sie zuletzt durchschnittlich 22 Tage(Vorjahresbefragung: 21 Tage), in Westeuropa durchschnittlich 34 Tage(32 Tage).Auch ihre Abnehmer schauen sich deutsche Unternehmen sehr genauan: 45 % der Firmen hierzulande prüfen die Bonität ihrer Kunden -deutlich mehr als der westeuropäische Durchschnitt (36 %).Gleichzeitig gewähren deutsche Befragungsteilnehmer (36 %) eherSkonto für die vorzeitige Bezahlung von Rechnungen als andereStudienteilnehmer in Westeuropa (21 %) und Osteuropa (18 %). Beiüberfälligen Rechnungen betreiben weitaus mehr deutscheBefragungsteilnehmer (38 %) Mahnaktivitäten (Erinnerungen anausstehende Rechnungen) als die befragten Unternehmen in Westeuropa(28 %) und Osteuropa (36 %).Für ein intensiviertes Forderungsmanagement spricht auch, dass dieFirmen überfällige Forderungen zuletzt schneller einholten: InWesteuropa vergingen nach der Rechnungsstellung durchschnittlich 51Tage, bis das Geld auf dem Firmenkonto einging. In derVorjahresbefragung lag die Durchschnittsdauer noch bei 57 Tagen. InDeutschland sank die Dauer zwischen Rechnungsstellung undZahlungseingang von 39 auf 36 Tage.Erwartete Zahlungsmoral: Sind die Unternehmen noch zuoptimistisch?Hinsichtlich der Zahlungsmoral ihrer Kunden blicken dieUnternehmen zuversichtlich in die kommenden zwölf Monate. 55 % derbefragten westeuropäischen Firmen erwarten keine Veränderung derZahlungsmoral. In Deutschland gehen 59 % von einem gleichbleibendenZahlungsverhalten ihrer Abnehmer aus. Und nur 25 % der befragtenFirmen in Westeuropa und in Deutschland erwarten eineVerschlechterung der Zahlungsmoral in den kommenden zwölf Monaten."Die Insolvenzen in Westeuropa steigen bis Ende des Jahresvoraussichtlich auf 2,7 % an", sagt Dr. Thomas Langen. "Damit ist derAusblick für Westeuropa deutlich düsterer als zum Beispiel der fürOsteuropa, für Nordamerika oder für die Asien-Pazifik-Region. Imkommenden Jahr dürften die westeuropäischen Firmenpleiten noch einmalum 0,7 % steigen. Weiterhin belasten zahlreiche Unsicherheiten dasGeschäft der hiesigen Unternehmen, etwa der Handelsstreit mit denUSA, die anhaltende Brexit-Unsicherheit oder die Krise in derAutomobilindustrie. Häufiger Zahlungsziele zu gewähren kann ein gutesMittel sein, um in Zeiten sinkender Nachfrage das Geschäft zusichern. Die Strategie geht jedoch nur auf, wenn die Forderungenrichtig abgesichert sind."Das Atradius-Zahlungsmoralbarometer für Westeuropa umfasst dieBefragungsergebnisse aus 13 Ländern (Belgien, Dänemark, Deutschland,Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Österreich,Schweden, Schweiz, Spanien und Vereinigtes Königreich) und kann imInternet kostenlos auf www.atradius.de im Menüpunkt Publikationenheruntergeladen werden.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationenmit einer strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die vonAtradius angebotenen Produkte schützen Unternehmen weltweit vor denAusfallrisiken beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen aufKredit. Atradius ist Mitglied der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC),einer der größten Versicherer in Spanien und einer der größtenKreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie onlineunter www.atradius.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpgFür weitere Informationen:Atradius KreditversicherungNiederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros yReasegurosAstrid GoldbergPressesprecherinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2210E-Mail: astrid.goldberg@atradius.comStefan DeimerPressereferentTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2016E-Mail: stefan.deimer@atradius.comOriginal-Content von: Atradius N.V., übermittelt durch news aktuell