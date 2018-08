Zahlreiche, internationale Superstars auf dem pinken Teppich beim Late Night Shopping in Soltau (FOTO)

Soltau (ots) -Melanie C und Pietro Lombardi live auf der großen Bühne,Superstars wie Linda Gray verkaufen Charity Lose zugunsten der NCLStiftung, VIP Treffen auf dem pinken TeppichAm 3. August fand das diesjährige Highlight im Event Kalender desDesigner Outlet Soltau statt: das beliebte Late Night Shopping mitzahlreichen Stars, phantastischen Music Acts und einer großen CharityTombola mit tollen Hauptpreisen.Über den pinken Teppich schritten am Abend die bekanntenSchauspieler-Schwestern Anja und Gerit Kling, außerdem Sängerin EllaEndlich und die als letzte Rose vom Bachelor bekannt gewordeneClea-Lacy Juhn, die gerade bei den jüngeren Besuchern einen warenSelfiesturm auslöste. Absoluter Superstar war am FreitagabendUS-Schauspielerin Linda Gray, die einem Millionenpublikum als SueEllen Ewing aus der Fernsehserie Dallas bekannt ist und in den 90erJahren immer donnerstags in unzähligen deutschen Wohnzimmern zuhausewar. Sie verkaufte zusammen mit den anderen VIPs Lose für den gutenZweck. Der Erlös der Charity Tombola mit vielen tollen Preisen wirdin diesem Jahr zu 100 % an die NCL-Stiftung gespendet, die sich fürdie Erforschung und Bekämpfung der bislang tödlichen Kinderdemenzeinsetzt.Moderator der Shopping Night war der aus "Let's Dance" bekannteTV-Juror Joachim Llambi, der unterhaltsam durch das Rahmenprogrammführte. Absolutes Highlight waren - wie in jedem Jahr - die beidenLive Acts auf der Open Air Bühne im Herzen des Centers. Den Anfangmachte Chartstürmer Pietro Lombardi, für den gerade die weiblichenFans weite Anreisen in Kauf genommen hatten. Sein aktueller Hit"PHÄNOMENAL" passte perfekt in die sommerliche Kulisse.Sensationeller Schlusspunkt des Abends war der Auftritt derbritischen Sängerin Melanie C, die als Mitglied der Spice Girlsbekannt wurde und jetzt als Solokünstlerin international erfolgreichist. Sie brachte das Center zu später Stunde mit ihren Superhits zumRocken und war der krönende Abschluss eines mehr als gelungenenShopping-Events.Charity für eine ganz besondere StiftungDer gesamte Erlös der diesjährigen Tombola geht an dieNCL-Stiftung für eine Zukunft ohne Kinderdemenz. Betroffene Kindererkranken sehr jung und verlieren innerhalb kürzester Zeit ihremotorischen und kognitiven Fähigkeiten - die meisten erleben ihren30. Geburtstag nicht mehr. Als Hauptgewinne lockten in diesem Jahrunter anderem ein 500 Euro Shopping Gutschein sowie 2Spritztour-Wochenenden mit einem Mini Modell der neuesten Generation.Wie immer waren die Lose - auch dank der tatkräftigen prominentenLosverkäufer - schnell ausverkauft: "Es ist uns immer wieder eineFreude zu sehen, wie unsere Gäste unser Engagement für die gute Sacheunterstützen und seit vielen Jahren unser Late Night Shopping mit unsfeiern" freute sich Investorin Sylvie Mutschler über den gelungenenAbend. "Wir sind stolz darauf, unsere Gäste Jahr für Jahr mit einemattraktiven Programm für Groß und Klein zu überraschen", ergänztCentermanager Christian Antholz. Und so freuen wir uns schon heuteauf das, was uns nächstes Jahr im Desinger Outlet Soltau erwartet.Über das Designer Outlet Soltau: Das Designer Outlet Soltau liegtzwischen den Metropolen Hamburg, Bremen und Hannover verkehrsgünstigdirekt an der A7. Auf einer Gesamtfläche von 13.500 Quadratmeternpräsentieren sich über 80 nationale und internationale Mode-, Sport-und Designer-Marken in eigenen Shops. Es werden Vorjahres- undMusterkollektionen ganzjährig 30 bis 70 Prozent günstiger gegenüberden unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers angeboten. Diehochwertige Village-Architektur des Designer Outlet Soltau mitmodernen und regionaltypischen Stilelementen lädt zum Verweilen undBummeln ein. Beliebt sind die acht "Heide-Häuschen" - kleineFachwerkhäuser mit Reetdach, die dem Center besonderen Charmeverleihen. Mit seinem vielfältigen Gastronomieangebot undfamilienfreundlichen Einrichtungen steht das Designer Outlet Soltaufür ein exklusives Shopping-Erlebnis mitten in der Lüneburger Heide.Durch enge Kooperationen mit insgesamt über 500 Hotels, Freizeitparksund zahlreichen Freizeiteinrichtungen ist es ein beliebtesAusflugsziel in Europas führenden Erlebnisregionen. Entwickelt wurdedas 80-Millionen-Euro-Projekt von der Mutschler-Gruppe. Partner fürdas Centermanagement ist der erfahrene Betreiber ROS-Retail OutletShopping.Pressekontakt:agencyCALLReinhard MätzlerHerbert-Weichmann-Str. 7822085 HamburgFon 040 41345680Mail info@agency-call.deOriginal-Content von: Designer Outlet Soltau, übermittelt durch news aktuell